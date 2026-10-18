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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل قبول بيع أذون خزانة بـ1.6 مليار دولار

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أدوات دين محلية من أجلي 91 و 273 يوما لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وذلك خلال مزاد تم اجراؤه ظهر اليوم الأحد 18-10-2026.

البيع نيابة عن وزارة المالية

وسعى البنك المركزي المصري لبيع أدوات الدين المحلية نيابة عن وزارة المالية كما هو متبع بصورة دورية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.

تفاصيل الطرح

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات بيع أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 84.772 مليار جنيه بما يعادل 1.6 مليار دولار من أصل 105 مليار جنيه كانت مستهدفة للعطائين .

وبحسب التقرير فقد بلغت الطلبات المقبولة للطرحين نحو 2555 قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين بمتوسط فائدة بلغت 25%.

وقال التقرير إن حجم الإكتتابات المقبولة في عطاء 91 يوما بلغت 46.785 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه لتشمل 2242 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية

بلغ متوسط سعر الفائدة 23.96% و أقل سعر بنسبة 22.99% وأعلي سعر بنسبة 24.1%.

ووصل حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة37.987 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه بإجمالي طلبات بلغت 313 طلبا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة 25.38% وأعلي سعربنسبة25.43% وأقل سعر بنسبة 25%

البنك المركزي المصري اخبار مصر سعر الفائدة وزارة المالية أذون خزانة الفجوة التمويلية الموازنة العامة طلبات الحكيومة

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