غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 105 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة صباح غدًا الأحد 18-10-2026 لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن طرح أذون الخزانة من اجلي 91 و 273 يوما سيكون نيابة عن وزارة المالية عبر مزاد علني لعطاءات الخزانة.

و يستعد البنك المركزي المصري؛ صباح غدًا الأحد بيع أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة؛ لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري فإنه من المخطط بيع أذون وسندات خزانة بزيادة تبلغ 45 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وخفض البنك المركزي المصري من حجم طرح أذون الخزانة بمقدار 25 مليار جنيه مقارنة بما تم تغطيته في الأسبوع الماضي.

حجم الطرح

وبلغ حجم الطرح بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 105 مليار جنيه بما يعادل 1.965 مليار دولار.

ويصل حجم استهداف بيع أذون خزانة من أجل 91 يوما بقيمة 45 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 60 مليار جنيه.

ومع طرح أذون خزانة بقيمة 105 مليار جنيه اعتبارًا من غداً؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 165 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري وبما يعادل 3.083 مليار دولار من أصل 270 مليار جنيه بما يساوي 5.055 مليار دولار مستهدفة.