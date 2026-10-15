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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع متوسط العائد على الودائع 2.2% والقروض 2.7% في 6 شهور

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

 تراجع متوسط معدلات العائد على الودائع والقروض خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 الماضية،  انعكاسا لقرارات لجنة السياسة النقدية المتخذة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025.

وبحسب تقرير صادر عن  البنك المركزي المصري؛ فقد سجل متوسط معدل العائد على الودائع بمختلف آجالها انخفض بنحو 2.2%.

تراجع العائد على القروض

فيما تراجع معدل العائد على القروض بنحو 2.7%، مقارنة بالمعدلات السائدة في يونيو 2025.

البنك المركزي يطور مؤشر العائد الخالي من المخاطر بالجنيه

وذكر التقرير أن  البنك المركزي المصري؛ عمل على تطوير مؤشر معدل العائد الخالي من المخاطر بالجنيه المصري، المعروف باسم «CONIA»، استنادًا إلى بيانات الاقتراض بين البنوك لليلة واحدة.

ويُعد المؤشر معيارًا لقياس معدلات العائد على المعاملات المالية وإدارتها، بما يتيح للمشاركين في السوق الاستفادة منه في تقييم الأصول وتسعير وإدارة العديد من المعاملات المالية.

وأوضح البنك المركزي أن  تطوير المؤشر يأتي في إطار تعزيز كفاءة أدوات قياس العائد في السوق المصرفية المصرية، وتوفير معيار يستند إلى بيانات الاقتراض الفعلية بين البنوك لليلة واحدة.

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