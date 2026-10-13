البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 33.9 مليار دولار خلال 8 شهور

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يناير حتي أغسطس من العام الجاري؛ بمعدل نمو 27.2% على أساس سنوي.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن وصول تحويلات العاملين في الخارج إلي 33.9 مليار دولار في الـ8 شهور الأولي من العام الجاري مقارنة بـ 26.6 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.

صعود التحويلات

وصعدت معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 7.3 مليار دولار وارتفعت بمعدل 21.7% خلال شهر أغسطس 2026 لتصل إلى 4.2 مليار دولار (مقابل 3.5 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2025).