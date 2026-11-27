أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» قصف سفينة تجارية في خليج عُمان، بالقرب من مضيق هرمز، قالت إنها حاولت خرق الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، رغم تلقيها تحذيرات متكررة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن السفينة غادرت ميناء بندر عباس جنوبي إيران، قبل أن ترصدها القوات الأمريكية أثناء محاولتها تجاوز الحصار البحري.

وأضاف البيان أن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت ذخيرة موجهة بدقة أصابت مؤخرة السفينة التجارية «باسيفيك آرتشر»، التي ترفع علم دولة بالاو، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع الخاص بها.

وأكدت «سنتكوم» عدم وقوع إصابات بين أفراد طاقم السفينة، مشيرة إلى أن الضربة جاءت بعد تجاهل التحذيرات الأمريكية ومحاولة السفينة خرق القيود البحرية المفروضة.

ويأتي الإعلان عن استهداف السفينة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار المواجهة بشأن الحصار البحري الأمريكي، وما يرتبط به من تهديدات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وخليج عُمان.