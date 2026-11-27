حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التعامل مع كثرة التبول باعتبارها مرضًا مستقلًا، مؤكدًا أنها عرض قد يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية، وأن تحديد السبب الحقيقي يتطلب فحص الحالة، ومعرفة العوامل المؤثرة في كمية البول وعدد مرات التبول.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن كثرة التبول قد تكون مرتبطة بالإصابة بمرض السكري، أو الفشل الكلوي المزمن، أو وجود خلل في الجزء الخلفي من الغدة الموجودة بالمخ، كما قد تنتج عن الإفراط في شرب المياه أو بعض الحالات النفسية.

وأشار إلى أن المعدل الطبيعي للتبول يبلغ نحو 6 مرات يوميًا، موضحًا أن الاستيقاظ ليلًا مرة أو مرتين للتبول لا يمثل مشكلة في حد ذاته، مشددًا على أن عدد مرات التبول ليس العامل الوحيد لتقييم الحالة، بل يجب الاهتمام بكمية البول التي تخرج في كل مرة.

وأضاف أن الخطوة الأولى لتقييم شكوى كثرة التبول تتمثل في قياس كمية البول على مدار 24 ساعة، من خلال تجميع البول بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة من صباح اليوم التالي، موضحًا أن الكمية الطبيعية قد تتراوح بين لتر ولتر ونصف، مع مراعاة كمية السوائل التي يتناولها الشخص.

ولفت موافي إلى أن الجسم يمتلك آليات وأعضاء مسؤولة عن التخلص من المياه الزائدة، لأن احتباس السوائل قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مستشهدًا بحالات هبوط الجانب الأيمن من القلب التي قد يصاحبها تورم الساقين، وكذلك تليف الكبد الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالاستسقاء.