كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب المحتملة للشعور بآلام في اليدين والقدمين، موضحًا أن هذه الأعراض قد تنتج عن انضغاط الأعصاب، مثل متلازمة النفق الرسغي، أو الإصابة بأمراض مناعية وروماتيزمية.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تشخيص انضغاط الأعصاب يتطلب إجراء فحص سريري ورسم للعضلات وقياس سرعة توصيل الأعصاب، للتأكد من طبيعة الإصابة قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل الجراحي.



وأشار إلى أن مرض الفيبروميالجيا، الذي تتداخل فيه العوامل النفسية والعضوية والمناعية، قد يكون أحد أسباب هذه الآلام، إلى جانب أمراض أخرى مثل الروماتويد والذئبة الحمراء، مؤكدًا أهمية الفحص الطبي الدقيق.



وحذر من التهاب الأعصاب الطرفية باعتباره أحد أشهر مضاعفات مرض السكري، لافتًا إلى أن هذه المضاعفات قد تظهر في حالات نادرة قبل اكتشاف ارتفاع مستوى السكر في الدم، لدى أشخاص لديهم استعداد جيني للإصابة.