أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن النوم يمثل ضرورة أساسية للحفاظ على صحة الإنسان، إذ يمنح الجسم فرصة لاستعادة نشاطه وتجديد قدرته على أداء وظائفه الحيوية، مشيرًا إلى أن طبيعة النوم وآلياته لا تزال تحمل العديد من الأسرار التي لم يتمكن العلم من كشفها بالكامل.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن العلماء لم يحسموا حتى الآن جميع التفاصيل المتعلقة بمركز النوم داخل جسم الإنسان، وكيفية عمله خلال فترات النوم والاستيقاظ، رغم التطور الكبير الذي شهدته الأبحاث الطبية في دراسة وظائف الجسم.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم أمر ضروري لصحة الجسم، مشبهًا النوم بالبطارية التي تحتاج إلى إعادة الشحن حتى يتمكن الإنسان من مواصلة أنشطته اليومية بكفاءة.

وشدد موافي على أهمية النوم لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات يوميًا، محذرًا من الاعتماد على خمس ساعات فقط، خاصة إذا كان ذلك يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ، مؤكدًا ضرورة منح الجسم الوقت الكافي للراحة.

ولفت إلى أن النوم ليس بالضرورة أن يكون متواصلًا طوال الليل، موضحًا أن الاستيقاظ لفترات قصيرة ثم العودة إلى النوم، كما يحدث عند الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر، لا يمثل مشكلة بالضرورة، طالما يحصل الجسم على احتياجاته الكافية من النوم والراحة.