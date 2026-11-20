اشتعلت المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما أعلن الاتحاد رسميا تلقيه أوراق ترشح 3 شخصيات لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في مارس 2027، في سباق مرتقب قد يحدد مستقبل إدارة كرة القدم العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتضم قائمة المرشحين الرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو، الذي يسعى للاحتفاظ بمقعده لولاية جديدة، إلى جانب الفرنسي فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والياباني كوزو تاشيما، في مواجهة انتخابية تكتسب أهمية خاصة، كونها المرة الأولى التي يخوض فيها إنفانتينو الانتخابات أمام منافسين منذ توليه رئاسة الفيفا.

إنفانتينو أمام اختبار انتخابي جديد

يدخل جياني إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، سباق انتخابات 2027 مستندا إلى خبرته في إدارة الاتحاد الدولي منذ فبراير 2016، عندما تولى المنصب خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.

ونجح إنفانتينو في الفوز بولاية ثانية خلال 2019، ثم أعيد انتخابه بالتزكية في عام 2023، دون وجود منافسين على المنصب، إلا أن المشهد يبدو مختلفا هذه المرة مع تقدم مرشحين اثنين لمنافسته على قيادة المؤسسة الكروية الأكبر في العالم.

ويسعى رئيس الفيفا الحالي إلى الحصول على دعم الاتحادات الوطنية الأعضاء، مستندا إلى علاقاته مع الاتحادات القارية والبرامج التي أطلقها خلال فترة رئاسته، في محاولة لتأمين استمرار قيادته للاتحاد.

فيليب ديالو.. المرشح الفرنسي المدعوم أوروبيا

ويبرز الفرنسي فيليب ديالو باعتباره أحد أبرز المنافسين لإنفانتينو، بعدما أعلن ترشحه رسميا يوم الاثنين الماضي، مستندا إلى دعم عدد من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والممثلة في اللجنة التنفيذية ومجلس الفيفا.

ويتولى ديالو رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منذ عام 2023، وبرز اسمه خلال الفترة الأخيرة في ظل الخلافات التي شهدتها العلاقة بين بعض المسؤولين الأوروبيين وإدارة إنفانتينو، خاصة فيما يتعلق بطريقة إدارة الاتحاد الدولي وبعض القرارات التجارية والمالية.

ويطمح المرشح الفرنسي إلى استثمار الدعم الأوروبي في المنافسة على المنصب، وتقديم رؤية مختلفة لإدارة كرة القدم العالمية، خصوصا مع تصاعد المطالب باستعادة الثقة والوحدة داخل مجتمع اللعبة.

كوزو تاشيما.. المنافس الياباني يدخل السباق

أما المرشح الثالث فهو الياباني كوزو تاشيما، الذي تقدم بأوراق ترشحه رسميا يوم الأربعاء، بعدما أعلن رغبته في المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي خلال الشهر الجاري.

ويُعد تاشيما من الشخصيات المعروفة في الإدارة الرياضية الآسيوية، إذ شغل منصب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، كما يشغل منصبا قياديا في مجلس الفيفا، ويتمتع بخبرة طويلة في العمل الإداري داخل المؤسسات الكروية.

ويمثل ترشحه حضورا آسيويا في المنافسة المرتقبة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي قد تتشكل بين الاتحادات الوطنية قبل موعد التصويت.