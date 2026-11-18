أعلن بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، دعم اتحاده الكامل لترشح الفرنسي فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمنافسة أمام الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، والمقرر إقامتها في مارس المقبل.

وكان ديالو قد أعلن، الاثنين الماضي، قبوله دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لترشحه، في ظل توجه الاتحاد القاري نحو الدفع بمرشح لمنافسة إنفانتينو على قيادة الاتحاد الدولي.

وجاء إعلان الدعم الألماني عقب اجتماع جمع نويندورف بديالو، اليوم الأربعاء، الذي يوافق الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للانتخابات.

وقال رئيس الاتحاد الألماني في بيان: "يمثل فيليب ديالو نهجًا مسؤولًا تجاه كرة القدم، وهو عازم على التصدي للتحديات التي تواجه اللعبة في السنوات المقبلة".

وأضاف: "يتمتع بخبرة واسعة في كرة القدم الدولية ويحظى باحترام كبير في أوساط اللعبة الأوروبية، كما أن نهجه في أداء هذا الدور والقيم التي يدافع عنها تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي يتبناها رئيس فيفا الحالي".

ويأتي الدعم الألماني في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات منذ محاولته، التي لم تكتمل في يوليو الماضي، إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كيان تجاري جديد يمتلك حقوقًا مرتبطة بعدد من البطولات، من بينها كأس العالم.

ورغم الدعوات المتكررة المطالبة باستقالته، يؤكد إنفانتينو أنه يحظى بدعم واسع من الاتحادات الأعضاء في مختلف أنحاء العالم.

كما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم مساندته لترشح ديالو، وسط توقعات بانضمام اتحادات أوروبية أخرى إلى قائمة الداعمين للمرشح الفرنسي.

وشدد نويندورف على أهمية إحداث تغييرات في إدارة الاتحاد الدولي، قائلًا: "نريد أن تتغير كرة القدم نحو الأفضل، ونريد إدارة للفيفا تخدم اللعبة وتعمل لمصلحة جميع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الدولي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد لوح في وقت سابق بمقاطعة بطولات "فيفا"، قبل أن يحصل على تأكيدات بعدم إعادة طرح خطط بيع حصص في كأس العالم وغيرها من البطولات الكبرى.

وفي سياق متصل، يعتزم كل من كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، ورامون فيجا، مدافع منتخب سويسرا السابق، خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، إلى جانب ديالو وإنفانتينو.