اختتم المنتخب الأرجنتيني مواجهاته الودية بانتصار كبير على منتخب كوستاريكا، في مباراة حملت طابعًا خاصًا لجماهير التانجو، قبل العودة إلى خوض مواجهات جديدة على الأراضي الأرجنتينية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المحطات المهمة في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، أبرزها الوصول إلى نهائي كأس العالم 2026، واعتزال النجم ليونيل ميسي اللعب الدولي، في ختام مسيرة استثنائية بقميص منتخب بلاده.

كما حسم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ملف المدير الفني ليونيل سكالوني، بعدما أعلن تجديد عقده ليستمر في قيادة المنتخب حتى عام 2030، ليواصل مشروعه مع الألبي سيليستي خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى الأرجنتين لبدء مرحلة جديدة تعتمد على العناصر الشابة، مع الحفاظ على مكانة المنتخب بين كبار كرة القدم العالمية، ومواصلة المنافسة على الألقاب في الاستحقاقات القادمة.