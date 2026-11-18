ترأس محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، وفد تعليم بورسعيد المشارك في فعاليات الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "Edugate 2026"، بمشاركة نخبة من الجامعات المصرية والدولية.

تعليم بورسعيد يشارك في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب “Edugate 2026”

وأعرب محمود بدوي عن سعادته بمشاركة تعليم بورسعيد في هذا الحدث التعليمي الدولي، الذي يستضيف 25 جامعة مصرية ودولية، من بينها جامعة بورسعيد وجامعة بورسعيد الأهلية، مؤكدًا أهمية الملتقى في إتاحة منصة للتواصل وتبادل الأفكار والرؤى بين المؤسسات التعليمية المشاركة، لتعريف الطلاب بأحدث التطورات في منظومة التعليم العالي، وما توفره الجامعات من برامج ومنح دراسية وفرص للتعليم والتدريب.

وأشار مدير المديرية إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لطلاب المرحلة الثانوية للتعرف على التخصصات والبرامج الجامعية المتنوعة، واستكشاف المسارات التعليمية التي تتوافق مع طموحاتهم وقدراتهم.

وأضاف سيادته أن محافظة بورسعيد أصبحت وجهة جاذبة لاستضافة المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز وبنية تحتية قوية، بما يعزز قدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى.

وتفقد مدير المديرية، يرافقه الأستاذ أيمن إسماعيل، مدير عام الملتقى بمؤسسة "اديوجيت" أجنحة وأروقة الملتقى، مطلعا على ما تقدمه الجامعات المشاركة من برامج للطلاب في التخصصات المتنوعة.

وضم وفد تعليم بورسعيد الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، .