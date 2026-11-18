تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، بمناسبة اختياره عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور سيف رجب قزامل باختياره عضوا بهيئة كبار العلماء

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذا الاختيار يعكس ما يتمتع به فضيلته من مكانة علمية رفيعة، وما قدمه من جهود وإسهامات متميزة في خدمة الفقه الإسلامي والدراسات الشرعية، وإثراء البحث الفقهي، وتأهيل أجيال من الباحثين والمتخصصين في العلوم الشرعية.

ودعا الله تعالى أن يبارك في علمه وعطائه، وأن يوفقه لمواصلة رسالته العلمية في خدمة الشريعة الإسلامية والأزهر الشريف.

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور عبدالفتاح العواري باختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر

وكان تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر؛ بمناسبة اختيار فضيلته عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا الاختيار يأتي تقديرًا لمكانة فضيلته العلمية الرفيعة، وما قدَّمه من إسهامات علمية متميزة في مجال التفسير وعلوم القرآن، وجهود راسخة في خدمة الدراسات القرآنية وإثراء المكتبة الإسلامية بالبحوث والمؤلفات المتخصصة.

ودعا الله تعالى أن يبارك في علمه وعطائه، وأن يوفقه لمواصلة رسالته العلمية في خدمة الدين والوطن.