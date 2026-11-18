أشاد جوليانو بيليتي، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه أظهر رغبة كبيرة في العمل والاجتهاد منذ انضمامه إلى الفريق، ونجح في التأقلم سريعًا مع الأجواء داخل النادي الكتالوني.

وقال بيليتي، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن حمزة عبد الكريم يبذل أقصى جهده منذ اليوم الأول له في برشلونة، مشيرًا إلى أنه لاعب متواضع للغاية، وأظهر التزامًا ورغبة واضحة في العمل الجاد.

وأضاف مدرب برشلونة أتلتيك أن الأمر لا يتعلق بحمزة وحده، بل يمثل نهجًا يتم تطبيقه مع العديد من اللاعبين داخل الفريق، موضحًا أن جميع اللاعبين الذين يتم تصعيدهم لاحقًا إلى الفريق الأول يقدمون مستويات جيدة ويتعاملون بحماس كبير.

وتابع أن حمزة عبد الكريم لم يواجه أي عقبات خلال وجوده مع الفريق، مؤكدًا أنه عندما ينضم أي لاعب إلى المجموعة، يبذل أقصى ما لديه ويقدم أفضل أداء ممكن.

وتأتي إشادة بيليتي لتسلط الضوء على بداية تجربة المهاجم المصري داخل برشلونة، في ظل سعيه لإثبات قدراته والحصول على فرص أكبر للمشاركة، تمهيدًا لتحقيق حلمه بالوصول إلى الفريق الأول للنادي الكتالوني.