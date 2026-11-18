أثار قرار نادي جينك البلجيكي بإقالة المدرب الدنماركي ييس توروب من منصبه، حالة من الجدل، بعدما وجه يوهان بوسكامب، المدير الفني السابق للفريق، انتقادات حادة لإدارة النادي، بسبب تكرار تغيير المدربين خلال السنوات الماضية.

ويستعد جينك للبحث عن مدير فني جديد للمرة الثالثة عشرة خلال آخر عشر سنوات، في ظل استمرار معاناة الفريق على مستوى الاستقرار الفني، بعدما قررت الإدارة إنهاء مهمة توروب، رغم عودته لتولي المسؤولية قبل أربعة أشهر فقط.

ولم يعتبر بوسكامب أن توروب هو المسؤول الرئيسي عن تراجع نتائج الفريق، حيث طالب بمراجعة القرارات الإدارية التي أدت إلى تعاقب هذا العدد من المدربين، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن اختيارهم.

وقال بوسكامب، في تصريحات نقلتها شبكة «voetbalbelgie» البلجيكية: «من الذي يعين كل هؤلاء المدربين؟».

وأضاف مدرب جينك السابق: «كم مدربًا تعاقب على الفريق في آخر عشر سنوات؟ حوالي عشرة؟ لم أفهم يومًا قرار التعاقد مع توروب في المقام الأول، لقد سبق لهذا الرجل أن تركهم ورحل، ثم أعادوه ليعودوا ويطردوه بعد أربعة أشهر فقط، كيف يمكن تفسير تصرف كهذا؟».

وواصل بوسكامب انتقاداته لإدارة النادي، مؤكدًا أن تكرار إقالة المدربين لن يساعد الفريق على تحقيق الاستقرار أو تحسين نتائجه.

وتابع: «ربما يتعين علينا النظر إلى مستوى أعلى قليلًا، في نهاية المطاف، من الذي يختار كل هؤلاء المدربين ولماذا لا يُطرح هذا السؤال للنقاش أبدًا؟ إذا استمر النادي في استهلاك المدربين بهذا المعدل فلن يتحقق الاستقرار أبدًا، وإذا كنتم تفشلون باستمرار في العثور على المدرب المناسب، فعليكم مراجعة أنفسكم بجدية والنظر إلى المرآة».

ويحتل جينك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 15 نقطة، وسط آمال الإدارة في التعاقد مع مدرب جديد يستطيع تحسين نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.