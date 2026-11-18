شهدت مدرسة النعام التجارية بعين شمس اليوم واقعة تعرض العشرات من الطالبات لحالات إغماء مفاجئة تم على اثرها نقلهن لأقرب مستشفى .

ماذا حدث ؟

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة من اولياء الامور طالبات مدرسة النعام التجارية بعين شمس ، تزعم أنه اثناء اليوم الدراسي اليوم ، قامت طالبة برش (اسبراي سيلف ديفينس) على طالبات بالصف الثالث الثانوي ، مما تسبب في سقوط حالات اغماء بالعشرات بسبب الاختناق وعدم الوعي عند البعض

وقال أولياء الأمور : في استغاثتهم فين التعليم من هذه المدرسة ؟ وفين المدرسين والمديرين والمسؤولين ؟ ، الحال في مستشفى عين شمس الحكومي مش طبيعي ، اولياء الامور والبنات بيصوتوا .. نرجو الاهتمام بهذا الامر الخطير والتحقيق فى هذا الاهمال

وأكد عددا من أولياء الأمور صحة الواقعة ، حيث قالت رشا مهران ولية أمر : بنت رشت حاجه على البنات اثناء اليوم الدراسي ، كانت بترش الماده دي وتقفل الباب على البنات ، وبعدين رمتها علشان مايبقاش عليها دليل .

بيان توضيحي بشأن الواقعة

ومن جانبه .. أصدر النائب أشرف مرزوق عزيز عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، بيانا توضيحيا كشف خلاله القصة كاملة.

حيث قال على حسابه الرسمي على فيس بوك: في ضوء ما شهدته مدرسة النعام التجارية من حالات إغماء وضيق في التنفس بين عدد من الطالبات، وما صاحب ذلك من حالة قلق بين الطالبات وأولياء الأمور، توجه النائب المهندس أشرف مرزوق عزيز، عضو مجلس النواب، إلى المستشفى لمتابعة الموقف والاطمئنان على الحالات.

وأضاف : نود التوضيح أن المستشفى استقبلت 32 حالة في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الحالات، وإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على استقرار حالتهن الصحية، وغادرن جميعًا المستشفى بسلام وعدن إلى منازلهن.

أول تحرك رسمي بعد الواقعة

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره ، أن الواقعة صحيحة وحدثت اليوم بالفعل في المدرسة المذكورة ، مما أدى لبعض حالات الإغماء بين الطالبات

وأفادت المصادر بأن جميع اصابات الاغماء خرجت من المستشفى بعد الاسعافات اللازمة ولا توجد أي حالات خطيرة ولا وفيات .

وقالت المصادر لصدى البلد : أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قررت إرسال لجنة رسمية للمدرسة صباح غد لضمان انضباط المدرسة وسلامة الطلاب .

وزير التعليم : تحقيق الانضباط المدرسي من الركائز الأساسية لانتظام العملية التعليمية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة المتابعة الميدانية للمدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس، والوقوف على أية معوقات قد تؤثر على سير الدراسة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتذليل أية عقبات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تحقيق الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور تمثل الركائز الأساسية لانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين تستهدف بالأساس توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن حصول الطلاب على حقهم في تعليم حقيقي وفعال.