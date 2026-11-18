قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات سيحظى بتكريم كبير من الكونجرس الأمريكي، بمنحه الميدالية الذهبية، تقديرا لدوره التاريخي في اتخاذ قراري الحرب والسلام، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي بعد ساعات من حديثه، ويعد من التكريمات التي لا يحصل عليها كثيرون حول العالم.

تكريم السادات في الكونجرس تكريم لمصر وتاريخها

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السادات سيكون أول شخصية في منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذه الميدالية، لافتا إلى أن مراسم التكريم ستشهد حضور جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الميدالية وإن كانت مخصصة للرئيس الراحل أنور السادات، فإنها تمثل تكريما لمصر أيضا، باعتبارها تقديرا لدور الدولة المصرية وتاريخها، قائلا إن «الميدالية للرئيس السادات ولكنها لمصر أيضا، وهي تكريم لمصر، وإحنا محافظين على السلام حتى الآن».

وأشار موسى إلى أن أهمية هذا التكريم ترتبط بما قدمه السادات من نموذج استثنائي في تاريخ القيادة السياسية، بعدما خاضت مصر حرب أكتوبر لاستعادة أرضها، ثم اتجهت إلى السلام، مؤكدا أن مصر حققت إنجازا عظيما بالانتصار العسكري ثم إرساء السلام.