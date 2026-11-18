استعرض الإعلامي أحمد موسى جانبا من كواليس المفاوضات التي سبقت اتفاقية كامب ديفيد، مستشهدا بما تحدث عنه أحمد أبو الغيط بشأن أحد المواقف التي جمعت الرئيس الراحل أنور السادات بأحد السياسيين الأمريكيين.

كواليس حديث السادات مع سياسي أمريكي في كامب ديفيد

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن أحمد أبو الغيط تحدث عن مشهد من مشاهد كامب ديفيد، تضمن حديثا مباشرا للرئيس السادات مع أحد السياسيين الأمريكيين، أكد خلاله أن حسابات مصر ومصالحها الوطنية تأتي في مقدمة أولوياته.

وأضاف موسى أن السادات واجه الطرح الأمريكي بالقول: «أنتوا تتكلوا على النظريات والفلسفة وليس لكم علاقة بالسياسة، وأنا مصلحتي الأولى مصر وبلدي، والأرض لدي لو مرجعتش هتفضل محتلة».

وأوضح أن هذا الموقف يعكس طبيعة الرؤية السياسية للرئيس الراحل، الذي كان يضع استعادة الأراضي المصرية وإنهاء الاحتلال في مقدمة أهدافه، ولم يكن يتعامل مع المفاوضات باعتبارها مجرد نقاشات نظرية أو سياسية، وإنما باعتبارها مسارا لتحقيق مصلحة مصر واستعادة حقوقها.

وأشار موسى إلى أن هذا النهج كان جزءا من رؤية السادات التي جمعت بين خوض الحرب من أجل استعادة الأرض والتحرك نحو السلام، مؤكدا أن الرئيس الراحل كان من الزعماء القلائل الذين استطاعوا الجمع بين قرار الحرب والسعي إلى إنهاء الصراع.