حدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) واللجنة المنظمة المحلية موعد إطلاق شعار بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة «باموجا 2027»، وذلك يوم الخميس، حسبما أشار الموقع الرسمي للاتحاد.

ويمثل الكشف عن الشعار محطة مهمة في الاستعدادات لتنظيم النسخة المقبلة من البطولة القارية التي تستضيفها كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، تحت شعار «باموجا»، وهي كلمة تعني «معاً» باللغة السواحيلية.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن جماهير كرة القدم حول العالم يمكنها متابعة حفل الكشف عن الشعار عبر منصاته الرقمية الرسمية، في الموعد المحدد.

ويأتي الإعلان قبل 213 يوماً من انطلاق البطولة، التي تمثل حدثاً تاريخياً لكرة القدم في شرق القارة الأفريقية، مع استضافة ثلاث دول للبطولة للمرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.