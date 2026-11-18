واصل منتخب مصر تصدره قائمة أفضل المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وفقًا للتقييمات الصادرة عن شبكة «سوفا سكور» العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، وذلك عقب انتهاء منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وحصل منتخب مصر على تقييم بلغ 7.35 من 10، ليحتل المركز الأول في قائمة أفضل المنتخبات، متفوقًا على المغرب وأنجولا وكوت ديفوار والسنغال، رغم تعادله الأخير أمام مالاوي.

وكان منتخب مصر تعادل سلبيًا خارج ملعبه أمام مالاوي، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطتين خلف منتخب أنجولا المتصدر.

واستهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل دون أهداف أمام أنجولا في الجولة الأولى، قبل تحقيق انتصار كبير على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ثم الفوز على مالاوي بالنتيجة نفسها في الجولة الثالثة، قبل التعادل السلبي مجددًا أمام مالاوي في الجولة الرابعة.

ترتيب أفضل المنتخبات في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني بتقييم 7.18 من 10، بعدما حقق الفوز على النيجر بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الرباط.

واحتل منتخب أنجولا المركز الثالث بتقييم 7.08 من 10، عقب انتصاره على جنوب السودان بهدف نظيف، بينما جاء منتخب كوت ديفوار رابعًا بتقييم 7.03 من 10.

وحل منتخب السنغال في المركز الخامس بتقييم 7.02 من 10، ليكمل قائمة أفضل خمسة منتخبات وفقًا لتقييمات «سوفا سكور».

موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بمشاركة 24 منتخبًا، وتستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.