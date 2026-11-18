أعلن خوان ماتا، صانع الألعاب السابق لناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، يوم الأربعاء عن اعتزاله كرة القدم في سن الثامنة والثلاثين، وذلك بعد مسيرة حافلة على المستويين الدولي ومع الأندية.



وقد توج ماتا بلقب كأس العالم مع المنتخب الإسباني في جنوب أفريقيا عام 2010، كما سجل هدفاً في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا (يورو 2012) بعد ذلك بعامين.

وبحصيلة بلغت 41 مباراة دولية و10 أهداف، كان ماتا جزءاً من الحقبة الأكثر نجاحاً في تاريخ المنتخب الإسباني.

ماتا يودع كرة القدم



وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، كتب ماتا: "أحياناً، يكون الحب هو أن تترك الأشياء ترحل... شكراً لكِ يا كرة القدم".



اشتهر اللاعب بلمساته الفنية البارعة ومهاراته العالية. كما شارك في عام 2017 في تأسيس مبادرة "كومون جول" الخيرية، التي تشجع لاعبي كرة القدم على التبرع بنسبة 1% من دخلهم لدعم مشاريع مجتمعية وتعزيز التغيير الاجتماعي.



بدأ ماتا مسيرته في قطاع الناشئين بنادي ريال مدريد، ثم بزغ نجمه مع نادي فالنسيا، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في عام 2011، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.

وبعد ثلاث سنوات، انضم ماتا إلى مانشستر يونايتد، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.



وعقب رحيله عن مانشستر يونايتد في عام 2022، فاز ماتا بألقاب دوري في كل من تركيا مع جلطة سراي واليابان مع فيسيل كوبي، قبل أن يختتم مسيرته في أستراليا.



وقد غادر ماتا نادي ملبورن فيكتوري في سبتمبر الماضي، بعد موسم أخير سجل فيه 5 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال 25 مباراة خاضها مع الفريق.