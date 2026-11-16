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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مهاجم موناكو وظهير فولهام.. كيف يخطط بوكيتينو لإعادة بناء مانشستر يونايتد؟

بوكيتينو
بوكيتينو
محمود أحمد

بدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وضع الخطوط العريضة لمشروعه الجديد مع مانشستر يونايتد بعدما تولى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لمايكل كاريك في مهمة لا تحتمل الكثير من الوقت بالنظر إلى الوضع المتأزم الذي يعيشه النادي على مستوى النتائج وترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينتظر المدرب الأرجنتيني طويلًا قبل تحديد بعض احتياجاته الفنية إذ يتجه تفكيره نحو تدعيم مركزين على وجه التحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هما رأس الحربة والظهير الأيسر بحثًا عن حلول تعالج أوجه القصور التي ظهرت في أداء الفريق خلال الفترة الماضية.

ويبرز اسما الأمريكي فولارين بالوجون مهاجم موناكو الفرنسي ومواطنه أنتوني روبنسون ظهير فولهام الإنجليزي ضمن الخيارات المطروحة أمام بوكيتينو مستفيدًا من معرفته السابقة باللاعبين خلال فترة قيادته منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتكشف هذه التحركات المبكرة عن ملامح تفكير المدرب الجديد الذي يبدو أنه يسعى إلى بناء فريق أكثر سرعة وفاعلية في الثلث الهجومي مع منح الأطراف دورًا أكبر في صناعة الفرص ومساندة المهاجمين.

بالوجون أول مطالب بوكيتينو.. مهاجم بمواصفات خاصة

يأتي التعاقد مع مهاجم جديد على رأس أولويات بوكيتينو الذي يبحث عن لاعب يمتلك القدرة على التحرك المستمر والضغط على دفاعات المنافسين إلى جانب الفعالية أمام المرمى وهي المواصفات التي يرى أنها قد تساعد مانشستر يونايتد على تطوير أدائه الهجومي.

ويظهر فولارين بالوجون مهاجم موناكو ضمن الأسماء التي تحظى باهتمام المدرب الأرجنتيني خاصة أن اللاعب يمتلك معرفة سابقة بطريقة عمل بوكيتينو مع منتخب الولايات المتحدة وهو ما قد يمنح الصفقة المحتملة أفضلية من الناحية الفنية.

ويبدو أن المدرب الجديد لا يبحث فقط عن إضافة اسم هجومي إلى قائمة الفريق وإنما يريد مهاجمًا يتناسب مع أسلوبه ويستطيع تنفيذ متطلبات الضغط والتحرك دون كرة وفتح المساحات أمام زملائه بدلًا من الاعتماد على وجوده داخل منطقة الجزاء فقط.

وتأتي هذه الرغبة في ظل حاجة مانشستر يونايتد إلى تحسين قدرته على استغلال الفرص بعدما عانى الفريق من تراجع النتائج خلال الجولات الماضية ليصبح تدعيم الخط الأمامي أحد الملفات التي يسعى بوكيتينو إلى التعامل معها مبكرًا.

أنتوني روبنسون.. الحل المنتظر لأزمة الجبهة اليسرى

لم تتوقف قائمة احتياجات بوكيتينو عند مركز رأس الحربة إذ وضع الظهير الأيسر ضمن أولوياته أيضًا مع اهتمام خاص بالتعاقد مع الأمريكي أنتوني روبنسون لاعب فولهام الذي سبق له العمل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني في منتخب الولايات المتحدة.

ويبحث بوكيتينو عن ظهير يمتلك السرعة والقدرة على التقدم والمشاركة في بناء الهجمات بما يمنح الفريق حلولًا إضافية على الأطراف ويساعده على تنويع أساليبه الهجومية خلال المباريات.

ويمثل روبنسون خيارًا مناسبًا من وجهة نظر المدرب في ظل معرفته بإمكاناته الفنية وقدراته البدنية فضلًا عن قدرته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية وهي العناصر التي يرغب بوكيتينو في توافرها داخل تشكيلته الجديدة.

وتوضح رغبة المدرب في ضم مهاجم وظهير أيسر أنه لا يستهدف إجراء تغييرات عشوائية خلال يناير بل يسعى إلى معالجة مراكز محددة يرى أنها تحتاج إلى تدعيم مباشر حتى يتمكن الفريق من استعادة توازنه والمنافسة بصورة أفضل.

معرفة بوكيتينو بالثنائي الأمريكي.. سلاح في ميركاتو يناير

تمنح التجربة السابقة التي جمعت بوكيتينو باللاعبين الأمريكيين ميزة إضافية في تحركات مانشستر يونايتد المحتملة إذ لا يحتاج المدرب إلى فترة طويلة للتعرف على إمكاناتهما أو تقييم مدى ملاءمتهما لأفكاره الفنية.

فقد سبق للمدرب الأرجنتيني العمل مع بالوجون وروبنسون خلال قيادته منتخب الولايات المتحدة وهو ما يجعله على دراية بطبيعة قدراتهما وما يمكن أن يقدماه داخل الملعب.

ومن المنتظر أن تلعب هذه المعرفة دورًا في تحديد اختياراته خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة أن الوقت سيكون عاملًا حاسمًا أمام المدرب الجديد الذي يحتاج إلى تحسين أداء الفريق سريعًا ولا يملك رفاهية الانتظار طويلًا حتى ينسجم اللاعبون مع أفكاره.

لكن يبقى انتقال الثنائي إلى أولد ترافورد مرتبطًا بالمفاوضات بين الأندية وموقف موناكو وفولهام إلى جانب قدرة إدارة مانشستر يونايتد على توفير احتياجات المدرب خلال سوق الانتقالات.

ليفربول أول اختبار.. بوكيتينو يبدأ مهمته من أصعب الطرق

قبل الدخول في تفاصيل ميركاتو يناير ينتظر بوكيتينو اختبارا بالغ الصعوبة مع مانشستر يونايتد إذ يبدأ مهامه رسميًا يوم الأربعاء المقبل عقب استكمال التزاماته مع منتخب الولايات المتحدة في مباراتيه أمام هايتي.

ومن المقرر أن يلتقي المدرب لاعبي الفريق ويقود أول حصة تدريبية يوم الخميس قبل أن يخوض مباراته الأولى أمام ليفربول يوم الأحد 22 نوفمبر على ملعب آنفيلد في مواجهة تمثل اختبارًا مبكرًا لقدراته على التعامل مع الضغوط المحيطة بالنادي.

وتزداد صعوبة المهمة بسبب ضيق الوقت المتاح أمام المدرب الأرجنتيني إذ لن يحصل سوى على ثلاثة أيام تقريبًا للعمل مع اللاعبين قبل مواجهة ليفربول ما يضعه أمام تحدي تحقيق التوازن بين سرعة تطبيق أفكاره الفنية والحفاظ على جاهزية الفريق.

وتحمل المباراة أهمية خاصة بالنسبة إلى بوكيتينو ليس فقط بسبب قوة المنافس ولكن لأنها ستكون أول فرصة للجماهير لمشاهدة ملامح التغيير الذي ينوي إدخاله على أداء مانشستر يونايتد.

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