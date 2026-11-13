مانشستر يونايتد يعلن تعيين ماوريسيو بوكيتينو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرا فنيا للفريق، بعد تأكيد انتقاله من تدريب المنتخب الأمريكي لكرة القدم، بعقد يمتد لعامين ونصف العام، خلفا لمايكل كاريك الذي أُقيل يوم الخميس.

وذكر النادي أن بوكيتينو سيقود المنتخب الأمريكي في مباراتين ضمن دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، يومي السبت والثلاثاء، قبل تولي مهامه مع مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى لبوكيتينو مع فريقه الجديد أمام ليفربول يوم الأحد المقبل، بعدما أقيل كاريك عقب قيادة مانشستر يونايتد إلى أسوأ بداية له في موسم منذ أربعة عقود.