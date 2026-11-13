«مياه الإسكندرية» تعلن ضعف وانقطاع الخدمة غربي المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن ضعف أو انقطاع المياه عن مناطق الهانوفيل وأبو يوسف، وامتدادًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 34 بطريق الساحل، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، بسبب أعمال الإحلال والتجديد للخط الناقل للمياه قطر 700 مم، طرد رافع الكيلو 21.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى توفير سيارات مياه بالمناطق المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وخصصت الشركة عدة وسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات الطارئة، تشمل الخط الساخن 125، ورقم الهاتف 035815700، وخدمة واتساب على الرقم 01210767877، أو تسجيل الشكوى عبر الموقع الإلكتروني www.alexwater.com.eg.