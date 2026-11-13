مصرع شاب وإصابة 2 من أصدقائه في حـادث تصادم بشبين القناطر

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان من أصدقائه، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية كانوا يستقلونها، على طريق كفر شبين التابع لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء توجههم لتوزيع دعوات حفل زفاف شقيقته.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم عند إحدى محطات الوقود بطريق كفر شبين، ووجود متوفى ومصابين.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم عند إحدى محطات الوقود بطريق كفر شبين، ووجود متوفى ومصابين.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشاب عمر محمد القوس، وإصابة اثنين من أصدقائه، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالدراجة النارية التي كانوا يستقلونها، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.



وقال أحد جيران الشاب المتوفى إن عمر كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حميدة بين أهالي المنطقة، مشيرًا إلى أنه كان خارجًا لتوزيع دعوات حفل زفاف شقيقته، قبل أن يلقى مصرعه في الحادث، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه وأهالي منطقته.



ودعا أهالي المنطقة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.