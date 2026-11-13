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«دولة التلاوة» يفتح أبواب النجومية أمام القراء الشباب.. 25 ألف متسابق في الموسم الثاني وخطة لرعاية المواهب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوقاف: رعاية مستمرة لمواهب «دولة التلاوة»

دولة التلاوة
دولة التلاوة
محمد البدوي

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن رعاية المواهب التي يكتشفها برنامج «دولة التلاوة» لا تتوقف بانتهاء حلقات المسابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع منظومة متكاملة لرعاية المتسابقين المتميزين والاستفادة من قدراتهم في خدمة القرآن الكريم.

مشاركة أكثر من 25 ألف متقدم

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن الموسم الثاني يشهد مشاركة أكثر من 25 ألف متقدم، جرى تصفيتهم وصولًا إلى أكثر من 400 موهبة يتم تدريبها وتأهيلها بأكاديمية الأوقاف الدولية، تمهيدًا لاختيار 32 متسابقًا للمنافسة خلال حلقات الموسم.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في مسارات الجوائز، التي تشمل المركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد، وجائزة الجمهور، وجائزة أفضل طفل، لافتًا إلى أن المتسابقين الـ32 سيحظون بالرعاية عقب انتهاء الموسم، على غرار ما حدث مع نجوم الموسم الأول.

إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستماع إلى أصواتهم

وأشار إلى أنه سيتم توزيع المتميزين على مقارئ القرآن الكريم بأهم المساجد على مستوى الجمهورية، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستماع إلى أصواتهم، إلى جانب تسجيل القرآن الكريم كاملًا بأصواتهم وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم».

وأكد رسلان أن مواهب البرنامج شاركت بالفعل في عدد من الفعاليات والأحداث الرئاسية والوزارية على مدار العام الماضي، سواء من خلال تلاوة القرآن الكريم أو الابتهال، موضحًا أن ظهور هذه المواهب أمام الجمهور يمثل أحد أهم أشكال الرعاية والدعم.

تعزيز ريادة مصر في مجال تلاوة القرآن الكريم

وشدد على أن الهدف هو اكتشاف جيل جديد من القراء المصريين القادرين على مواصلة مسيرة كبار القراء، وتعزيز ريادة مصر في مجال تلاوة القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي.

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