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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشاري راشد العفاسي ضيف لجنة تحكيم دولة التلاوة 2.. والأوقاف تكشف مفاجآت جديدة

دولة التلاوة
دولة التلاوة
البهى عمرو

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن مفاجآت الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، المقرر انطلاقه غدًا، مؤكدًا مشاركة القارئ الكويتي الشيخ مشاري راشد العفاسي ضيفًا على لجنة التحكيم خلال بعض حلقات الموسم الجديد.

وقال رسلان، إن الموسم الثاني يشهد عددًا من التجديدات، خاصة على مستوى لجنة التحكيم، موضحًا أن الشيخ مشاري راشد العفاسي، الذي وصفه بأنه «ضيف عزيز وبيحب مصر قوي»، سيشارك في زيارة لجنة التحكيم خلال بعض الحلقات.

وأضاف أن التجديدات لا تقتصر على لجنة التحكيم، بل تمتد إلى المواهب المشاركة، مؤكدًا أن الجمهور سيكون على موعد مع أصوات ومواهب جديدة، قائلًا: «بنوعدكم إنه في حاجة مختلفة، هتحسوا قد إيه هذه البلد ولادة بفضل الله الكريم، وما علينا بس إلا إن إحنا ننقب عن المواهب».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن البرنامج يستهدف اكتشاف المواهب المصرية الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، وإبراز الأصوات المتميزة، بما يسهم في الحفاظ على ريادة المدرسة المصرية في فنون التلاوة.

«دولة التلاوة» ومواجهة التطرف

 

وأكد الدكتور أسامة رسلان أن برنامج «دولة التلاوة» يتجاوز فكرة اكتشاف المواهب القرآنية، ليقدم إسهامًا إيجابيًا في مواجهة التطرف، من خلال ترسيخ تذوق الجمال والتفاف الجمهور حول محتوى إيجابي يرتبط بفنون تلاوة القرآن الكريم.

وقال رسلان إن البرنامج يمثل حالة متكاملة لإحياء سمات الشخصية المصرية الحميدة والفريدة، التي استمرت وترسخت عبر طبقات متعاقبة من الحضارة، موضحًا أن اختيار أسماء الله الحسنى التي تحملها مواسم البرنامج يرتبط بهذه السمات.

وأضاف أن اختيار اسم الله «الودود» للموسم الأول، واسم الله «اللطيف» للموسم الثاني، يأتي في إطار ترسيخ معاني الجمال والذائقة المصرية المستنيرة، وإعادة الاهتمام بالحناجر المصرية وفنون الترتيل والتجويد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن تذوق الجمال والالتفاف حول محتوى إيجابي يمثلان أحد أوجه الإسهام في مكافحة التطرف، لافتًا إلى أهمية عودة الأسرة المصرية للاجتماع حول محتوى واحد يجمع مختلف الأجيال.

واستشهد رسلان بتفاعل أفراد الأسرة مع البرنامج، قائلًا: «ابتدينا نشوف الأسرة ترجع تلتف حول شيء واحد وتقعد بكل فئاتها العمرية، الجد قاعد والجدة قاعدة والطفل قاعد والشاب قاعد».

واختتم بالتأكيد على أن اجتماع مختلف الأجيال لمتابعة البرنامج يعكس قدرته على تقديم محتوى يجمع الأسرة المصرية، ويعزز ارتباطها بالقيم الإيجابية وفنون التلاوة القرآنية، ليصبح دوره أوسع من مجرد اكتشاف المواهب الجديدة.

مشاري راشد العفاسي دولة التلاوة وزارة الأوقاف الأوقاف

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