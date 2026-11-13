شاب ينهي حياته شنقًا بسبب خلافات أسرية في المنيا

قام شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، بإنهاء حياته شنقا داخل محل إقامته بحي جنوب مدينة المنيا لخلافات أسرية ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، بالعثور على شاب متوفى داخل منزله بحي جنوب مدينة المنيا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى «م . ح»، 19 عامًا،، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان لاتخاذ الإجراءات المتبعة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات اسريه ، يُشتبه في ارتباطها بالواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث، للوقوف على أسبابه وتفاصيله ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

