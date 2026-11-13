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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم /الجمعة/، مع فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الدورة السابعة عشرة من منتدى "صير بني ياس" المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير عبد العاطي إلى العراق، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي والنقل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.


 

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق

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