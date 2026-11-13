قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة
20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.. أمريكا تلاحق إيرانيا حاول اغتيال مسؤولين سابقين
فضل قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. تعرف عليه
أقل سعر دولار في البنوك الآن
محاكمة 59 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية.. غدا
لو خارج أو مسافر .. خريطة طقس الجمعة و"تحذير الـ5 ساعات" على الطرق
بمكالمات فيديو مزيفة.. قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 400 مليون دولار من العملات المشفرة
حسين لبيب: الأهلي والزمالك طرفا المنافسة على الدوري.. وبيراميدز ليس المنافس الأول
عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب
مرشح الرئاسة الفرنسية يتحدى إسرائيل: لم أطلب دخول أراضيكم.. وسندين الإبادة في غزة
رقم قياسي منذ عقود.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر
ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. جيتور تقدم TX 2026 بمفهوم رياضي

جيتور  TX 2026
جيتور  TX 2026
صبري طلبه

تواصل جيتور التابعة لشيري الصينية توسيع حضورها في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق الصينية، من خلال تقديم TX موديل 2026، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الكهربائية بالكامل.

أبعاد جيتور  TX 2026

يبلغ طول جيتور TX 2026 نحو 4,605 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,880 ملم، ويبلغ ارتفاع الهيكل 1,700 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,735 ملم، وارتفاعًا عن سطح الأرض يبلغ 200 ملم، وعلى مستوى التفاصيل الخارجية، تعتمد TX على مصابيح LED، إلى جانب جنوط رياضية، ومرايا جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

جيتور  TX 2026

محرك كهربائي بقوة تصل إلى 369 حصانًا

تقدم جيتور TX بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، مع توفر مستويات مختلفة من القوة، تبدأ من 268 حصانًا، وتصل إلى قوة إجمالية تبلغ 369 حصانًا بحسب النسخة. 

وتستطيع سيارة جيتور TX التسارع من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 5 ثوانٍ، بينما تعتمد السيارة على بطارية  Rhino المطورة من شركة شيري، بسعة تبلغ 67.2 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 550 كيلومترًا.

جيتور  TX 2026

تجهيزات جيتور TX

تضم المقصورة نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، وإضاءة محيطية داخل المقصورة، شاشة مركزية قياس 15.6 بوصة، تعمل بدقة 2.5 K من خلال نظام Tour OS 3.5، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبمقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا.

جيتور TX 2026 جيتور  TX جيتور TX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

محمد رمضان وأحمد العوضي

بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة

حسام عبد المجيد

مفاجأة في عرض الأهلي لضم حسام عبد المجيد خلال الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

مدحت العدل

مدحت العدل: أحب رحلتي الفنية.. واعتز بكل خطوة قطعها للوصول إلى حلمي.، فيديو خاص

صبري سعد و ابنته

صبري سعد يساند ابنته أشجان الهمص في العرض الأول لفيلم البرانية بمهرجان القاهرة

تكريم فاروق فلوكس

سعيد أكتر منك.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة إلى فاروق فلوكس بعد تكريمه

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد