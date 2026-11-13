كهربائية بالكامل.. جيتور تقدم TX 2026 بمفهوم رياضي

تواصل جيتور التابعة لشيري الصينية توسيع حضورها في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق الصينية، من خلال تقديم TX موديل 2026، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الكهربائية بالكامل.

أبعاد جيتور TX 2026

يبلغ طول جيتور TX 2026 نحو 4,605 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,880 ملم، ويبلغ ارتفاع الهيكل 1,700 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,735 ملم، وارتفاعًا عن سطح الأرض يبلغ 200 ملم، وعلى مستوى التفاصيل الخارجية، تعتمد TX على مصابيح LED، إلى جانب جنوط رياضية، ومرايا جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

جيتور TX 2026

محرك كهربائي بقوة تصل إلى 369 حصانًا

تقدم جيتور TX بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، مع توفر مستويات مختلفة من القوة، تبدأ من 268 حصانًا، وتصل إلى قوة إجمالية تبلغ 369 حصانًا بحسب النسخة.

وتستطيع سيارة جيتور TX التسارع من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 5 ثوانٍ، بينما تعتمد السيارة على بطارية Rhino المطورة من شركة شيري، بسعة تبلغ 67.2 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 550 كيلومترًا.

جيتور TX 2026

تجهيزات جيتور TX

تضم المقصورة نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، وإضاءة محيطية داخل المقصورة، شاشة مركزية قياس 15.6 بوصة، تعمل بدقة 2.5 K من خلال نظام Tour OS 3.5، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبمقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا.