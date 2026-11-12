تحت رعاية الرئيس السيسي.. اختتام المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم

اختتمت اليوم الخميس أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمه المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب وقيادات المجلس ورؤساء هيئات الاختصاص في الدول العربية، ونخبة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة.

وعقدت الجلسة الختامية عقب يومين من أعمال المؤتمر، وشهدت كلمة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب ورئيس مكتبه التنفيذي، ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، إلى جانب كلمتي الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والوزير المفوض ميساء هدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وقال الدكتور عادل عدوي إن مناقشات المؤتمر أظهرت توافقا على توسيع فرص مشاركة الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تطوير التعليم والتدريب الطبي وتحسين الخدمات الصحية في بلدانها، من خلال التعاون المستمر وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأشار عدوي إلى أن مشاركة الكفاءات الصحية العربية المهاجرة تمتد إلى مجالات البحث العلمي والابتكار والتطوير المهني المستمر، بما يتيح لها الإسهام في هذه المجالات من مواقع عملها في الخارج.

وأكد استعداد المجلس العربي للاختصاصات الصحية لتوسيع مشاركة الكفاءات المهاجرة في أعمال المجالس والهيئات العلمية، والامتحانات والتقييم وإعداد المدربين والإشراف السريري، إلى جانب برامج التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير المهني للعاملين الصحيين.

وأعرب عن تطلعه إلى ترجمة توصيات المؤتمر إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ وشراكات مستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة وتعزيز التكامل الصحي العربي، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر، وإلى جامعة الدول العربية على دورها في الدعوة إلى هذه المبادرة، وإلى المشاركين والخبراء على إسهاماتهم في جلسات العمل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، في الكلمة الختامية التي ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، إن المؤتمر لا يختتم أعماله فحسب، وإنما يفتح صفحة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، عنوانها الانتقال من تقدير قيمة الكفاءات إلى تمكينها، ومن التواصل معها إلى إشراكها، ومن الاستفادة من خبراتها بصورة فردية إلى توظيف طاقاتها ضمن رؤية عربية متكاملة.

وأضاف أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية التي أطلقها المؤتمر لا تكمن في ما تتضمنه من أهداف وتوجهات فحسب، وإنما في القدرة على تحويلها إلى واقع ملموس، من خلال التزام مؤسسي واضح، وتنسيق فعال بين الدول العربية، وآليات مستدامة للتواصل مع الكفاءات المهاجرة، وتوسيع مشاركتها في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار والصحة العامة، فضلا عن دعم النظم الصحية في مواجهة الأزمات والطوارئ.

ومن جانبها، ألقت الوزير المفوض ميساء هدمي البيان الختامي للمؤتمر، الصادر تحت عنوان «إعلان القاهرة»، والذي أعلن إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة (2026-2030)، باعتبارها إطارا عربيا مشتركا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود، استكمالا لما أرساه «إعلان عمان» الصادر عن المؤتمر العربي الأول في أكتوبر 2024.

وتضمن «إعلان القاهرة» عددا من التوصيات، في مقدمتها إعداد خطط وطنية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة (2026-2030)، ووضع مؤشرات لقياس نتائجها ومراجعتها دوريا، إلى جانب تخطيط القوى العاملة الصحية وفقا لاحتياجات كل نظام صحي، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصصات المهنية لسد الفجوات.

كما أوصى الإعلان بالتعاون لإنشاء منصة إلكترونية لحصر الكفاءات الصحية العربية في الخارج، وتسهيل تواصلها مع المؤسسات الصحية والأكاديمية في الدول العربية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الكفاءات المهاجرة، وتهيئة الظروف المهنية والتشريعية لمشاركتها في تطوير الخدمات الصحية والتعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والابتكار.

ورحب «إعلان القاهرة» بإطلاق الأمين العام لجامعة الدول العربية شبكة الإغاثة الإنسانية لدعم الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، وبدعوته جميع الجهات المعنية بالشأن الإنساني إلى الانضمام إليها، كما أوصى بتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإعداد خطة عمل لإشراك الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية خلال الأزمات والطوارئ.

وشملت التوصيات تطبيق التعليم القائم على الكفايات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية، والاستفادة من إطار المجلس العربي للاختصاصات الصحية لتقريب معايير التدريب التخصصي ورفع جودته، إلى جانب تشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في التعليم والتدريب الطبي وتحسين الرعاية الصحية.

وأكد الإعلان أهمية تنسيق تنفيذ الاستراتيجية بين جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب والدول الأعضاء، ومتابعة تحويل التوصيات إلى برامج ومبادرات من خلال اللجنة العربية المعنية.

واختتم «إعلان القاهرة» بالتأكيد أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة «شريك أصيل في صياغة مستقبل الصحة في الوطن العربي»، وأن بناء جسور التواصل معها يمثل استثمارا استراتيجيا في المعرفة والإنسان والتنمية.

وكان اليوم الثاني للمؤتمر قد شهد ثلاث جلسات رئيسية، تناولت الأولى التحديات والفرص أمام القوى العاملة والنظم الصحية في العالم العربي، برئاسة الدكتور مصعب العلي، وزير الصحة بالجمهورية العربية السورية، والأستاذ الدكتور نذير عبيدات، رئيس المجلس الاستشاري المشترك بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية ورئيس الجامعة الأردنية.

وناقشت الجلسة الثانية رؤية الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تعزيز النظم الصحية العربية، برئاسة الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة بدولة فلسطين، وبمشاركة أطباء من مصر وعمان والعراق والسودان واليمن والمغرب والجزائر وليبيا.

وتناولت الجلسة الثالثة التعليم القائم على الكفايات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية، برئاسة الدكتور هيثم عوض الله، وزير الصحة الاتحادي بجمهورية السودان، حيث قدم الأستاذ الدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس، إطار كفايات المجلس العربي للاختصاصات الصحية (ABCF)، بوصفه نموذجا إقليميا للمواءمة والاتساق والمسؤولية.

كما قدم الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو، عرضا عن بعد حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التعليم الطبي والرعاية الصحية.

ن م س/س.ع