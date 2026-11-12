جمارك بورسعيد: 45.6 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل 45.6 مليون جنيه نتيجة بيع كميات من البضائع والسيارات بالمزاد العلني لصالح منفذ بورسعيد الجمركي.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، إنه تم تحصيل تلك المبالغ نتيجة بيع 73 لوط من السيارات والبضائع تم عرضها في مزاد علني جرى تنظيمه بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة.

تفاصيل المزاد

أوضح التقرير أنه تم التنسيق بين الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر محمد الشماع، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه تم عرض 146 لوط من السيارات والبضائع المهملة والرواكد المخزنة بجمرك بورسعيد، وتم بيع 70 لوط من السيارات بقيمة 44.62 مليون جنيه و 3 لوطات من البضائع بقيمة 965.3 ألف جنيه.

وجاء عمليات بيع البضائع والسيارات؛ تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.