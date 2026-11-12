رئيس الوفد: مقر بولس حنا ليس للبيع.. ولن نسمح بالعبث بتاريخ بيت الأمة

نفى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، نفيًا قاطعًا وجازمًا، ما نشرته بوابة إلكترونية صحفية تحت عنوان يزعم أنه يدرس، مع عدد من أعضاء الهيئة العليا، عرضًا لبيع مقر الحزب الكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لمستثمرين عرب، في صفقة تُقدَّر بمليارات الجنيهات.

وأكد رئيس الوفد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ومحض افتراء واختلاق، وأنه لم يحدث، من قريب أو بعيد، أي نقاش أو تشاور أو دراسة بشأن بيع مقر الحزب، سواء مع أعضاء الهيئة العليا أو مع أي جهة أخرى.

سحب خبر بيع مقر الوفد ونشر تكذيب واضح وصريح

وأعرب رئيس الوفد عن بالغ استنكاره لنشر مثل هذه الادعاءات الخطيرة ونسبتها إليه دون سند أو دليل، مستنكرًا الاستناد إلى ما يُسمى «مصادر» مجهولة لترويج أخبار تمس سمعة الحزب وقياداته، وتثير البلبلة بين أعضائه.

وشدد الدكتور السيد البدوي على أن مقر حزب الوفد ليس سلعة مطروحة للبيع أو المساومة، وإنما هو بيت الأمة المصرية، ورمز لتاريخ سياسي ووطني عريق، ولا يملك أحد أن يتعامل معه باعتباره أصلًا عقاريًا يخضع للمضاربات والصفقات.

وأوضح رئيس الوفد أن الزج باسمه وأسماء أعضاء الهيئة العليا في خبر مختلق بهذا الحجم يمثل تجاوزًا مهنيًا جسيمًا لا يجوز السكوت عنه، مشددًا على أن حرية الصحافة لا تعني حرية اختلاق الوقائع أو نشر ادعاءات تمس المؤسسات والأشخاص دون تحرٍّ أو توثيق.

وطالب رئيس حزب الوفد بسحب الخبر، ونشر تكذيب واضح وصريح، وبذات درجة إبراز الخبر المنشور، والكشف عن الأساس الذي استندت إليه في نشر هذه المزاعم.

وطالب «البدوي» الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بتحري الدقة في نقل الأخبار، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

واختتم الدكتور السيد البدوي بيانه بالتأكيد على أن حزب الوفد، الذي صمد أمام أزمات وتحديات امتدت لأكثر من قرن، لن تسمح قيادته بالعبث بتاريخه، أو التشكيك في نزاهة مؤسساته، أو استخدام اسمه في صناعة أخبار وهمية.

وأنهى رئيس الوفد بيانه قائلًا: «الوفد ليس للبيع، وبيت الأمة ليس محلًا للصفقات، وتاريخه وممتلكاته أمانة لن نفرط فيها».



