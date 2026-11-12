5800 جنيه في 7 ساعات.. متسول يثير الدهشة في العاشر من رمضان

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما كشف عن جمع أحد المتسولين مبلغ 5800 جنيه خلال 7 ساعات فقط، في مدينة العاشر من رمضان، وهو ما أثار استغراب المتابعين ودفعهم للتساؤل حول حجم الأموال التي يمكن جمعها من التسول خلال ساعات قليلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى استيقاف موظف بمكتب جهاز مدينة العاشر من رمضان لشكاوى المواطنين، أحد المتسولين أثناء استجدائه المارة في الشارع، حيث حاول التعرف على المبالغ التي يتمكن من جمعها من خلال طلب المساعدة من المواطنين.

وشهدت الواقعة مفاجأة بعدما أخرج المتسول المبلغ الذي جمعه، ليتبين أنه يصل إلى 5800 جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ حصيلة عمله خلال 5 ساعات فقط، وهو ما أثار دهشة الموظف الذي أبدى استياءه من استغلال تعاطف المواطنين للحصول على الأموال.

وخلال الفيديو، دخل الموظف في حديث حاد مع المتسول، وواجهه باتهامات باستغلال ظروف المواطنين وتعبهم، محذرًا إياه من تكرار ممارسة التسول في شوارع المدينة.

تفاعل واسع وسخرية على مواقع التواصل

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المتابعين، الذين انقسمت تعليقاتهم بين الدهشة والسخرية من حجم المبلغ، حيث كتب أحدهم: «متشغلني معاك يا حاج»، فيما علق آخر: «أنا بشقى الشهر كله ومش بجيب نص المبلغ ده»، بينما قال ثالث: «متسيبوه ياكل عيش يا جماعة».

وفي السياق نفسه، أشارت المعلومات المتداولة إلى أن الواقعة محل فحص من الأجهزة الأمنية، للوقوف على حقيقة الفيديو وملابساته، والتحقق من تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه الفحوصات.