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منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً

منتخبنا الوطني، مواليد 2010،
منتخبنا الوطني، مواليد 2010،
إسلام مقلد

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2010، ومدربه عبد الستار صبري، تدريباته، اليوم، بأحد الملاعب الفرعية بمدينة سوسة التونسية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي، في السادسة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2027.

وحرص الدكتور علاء عبدالعزيز، رئيس بعثة المنتخب في تونس، على توجيه كلمة للاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد خلال مواجهة الغد، وبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق الفوز، والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا.

الزي الرسمي لمنتخب مصر

وفي سياق متصل، تقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهة المغرب مرتديًا القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بينما يظهر المنتخب المغربي بالزي الأبيض الكامل.

ويتصدر منتخب مصر التصفيات برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على تونس 2-1 في الجولة الأولى، متفوقاً على منتخب الجزائر، صاحب ال3 نقاط أيضاً بفارق الأهداف.

منتخبنا الوطني مواليد 2010 عبدالستار صبري مدينة سوسة التونسية المغرب تصفيات شمال أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بطولة كأس الأمم الأفريقية

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