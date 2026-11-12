وائل رياض يعلن تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا في مباراة ودية

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، التشكيل الأساسي للفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب تنزانيا، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين، ضمن برنامج الإعداد والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

وجاء التشكيل الأساسي الذي اختاره وائل رياض على النحو التالي:

عمر عبد العزيز، نور الشريف، إياد مدحت، محمد عوض، يوسف شيكا، جونس الملاح، محمد سمير كونتا، محمد حمد، عمر العرب، يوسف صابر، محمود صلاح.

الجهاز الفني يحدد اختياراته للمواجهة

ويسعى الجهاز الفني بقيادة وائل رياض إلى الاستفادة من المباراة الودية أمام تنزانيا، للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة العناصر المختارة، ومنحهم فرصة لإثبات قدراتهم، في إطار تجهيز المنتخب للفترة المقبلة.