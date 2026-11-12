نفاد البطارية وارتفاع حرارة الهاتف.. علامات قد تكشف التعرض للاختراق الإلكتروني

قال المهندس أيسم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن المستخدم قد يتعرض لاختراق هاتفه دون أن يلاحظ ذلك، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي قد تدفعه إلى الشك في وجود نشاط غير طبيعي على جهازه، أبرزها نفاد بطارية الهاتف بسرعة وبصورة غير معتادة، وارتفاع درجة حرارته دون سبب واضح، إلى جانب استهلاك كميات كبيرة من بيانات الإنترنت مقارنة بالمعدل الطبيعي.

وأضاف خلال برنامج “صباحك مصري” أن هذه المؤشرات تحدث نتيجة الأنشطة التي تقوم بها البرمجيات الخبيثة، إذ قد تعمل على جمع المعلومات وإرسالها إلى جهات خارجية، وهو ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الإنترنت وموارد الهاتف، فضلًا عن عمليات المعالجة الإضافية التي تتسبب في ارتفاع حرارته واستنزاف بطاريته.

وأشار إلى أن المعلومات التي تسعى هذه البرمجيات إلى جمعها تشمل الموقع الجغرافي للمستخدم وبياناته الشخصية، كما قد تحاول الوصول إلى الكاميرا والميكروفون وتسجيل أنشطة مختلفة على الهاتف، ثم إرسال هذه البيانات إلى المحتالين.

ونوه بأنه ينبغي للمستخدم مراجعة التطبيقات التي قام بتثبيتها مؤخرًا، خاصة إذا ظهرت على الهاتف مؤشرات غير معتادة، مع ضرورة فحص الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات.

واستطرد: بالنسبة إلى هواتف "أندرويد"، يمكن الدخول إلى الإعدادات والبحث عن خيار "Device Admins" أو "مسؤولو الجهاز"، لمراجعة التطبيقات التي تمتلك صلاحيات إدارة الجهاز.

وبين ان صلاحيات إدارة الجهاز تُعد من الصلاحيات الحساسة، إذ تمنح التطبيقات قدرات واسعة للتحكم في بعض وظائف الهاتف، ولذلك يجب التأكد من أن التطبيقات التي تمتلك هذه الصلاحيات موثوقة ولها حاجة فعلية إليها.

ونصح بعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، أو مشاركة رموز التحقق "OTP" مع أي شخص مهما كانت صفته، وعدم تثبيت تطبيقات من مصادر غير موثوقة، تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.