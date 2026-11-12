بينهم فانس وروبيو.. أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2028

كشف أحدث استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن أربعة أسماء محتملة لسباق البيت الأبيض عام 2028 قد لفتت انتباه الناخبين الأمريكيين من خلال تحركاتهم المبكرة؛ وهم الجمهوريان جي دي فانس وماركو روبيو، والديمقراطيان جون أوسوف وبيت بوتيجيج.

ولم يعلن أي من هؤلاء الأربعة رسمياً عن إطلاق حملته الانتخابية بعد، كما أن المنافسات الحزبية لاختيار المرشحين لعام 2028 لا تزال على بعد أكثر من عام، مما يترك متسعاً من الوقت لظهور منافسين جدد أو لتغير آراء الناخبين.

وفي الاستطلاع، رأى نحو 45% من الناخبين الجمهوريين أن ماركو روبيو سيكون مرشحاً رئاسياً "ممتازاً"، بينما عبر 43% منهم عن الرأي ذاته تجاه جي دي فانس. أما في المعسكر الديمقراطي، فقد حصل كل من وزير النقل السابق بيت بوتيجيج وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا جون أوسوف على هذا التقييم من قبل 29% من الناخبين الديمقراطيين.

وشمل الاستطلاع 1705 بالغين أمريكيين من جميع أنحاء البلاد، من بينهم نحو 500 ناخب مسجل من كل حزب، واكتملت عملية إجرائه يوم الاثنين، مع هامش خطأ بلغ 5 نقاط مئوية لكل من الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويظل الرئيس دونالد ترامب -الذي يعاني من معدلات تأييد تقترب من أدنى مستوياتها خلال مسيرته السياسية- حاضراً بقوة في نقاشات كلا الحزبين. فبينما ينقسم الجمهوريون حول ما إذا كانوا يريدون مرشحاً يقطع صلاته بنهج ترامب أم يواصل السير على خطاه، يواجه الديمقراطيون -الذين يتمتعون بزخم كبير بعد تحقيقهم فوزاً ساحقاً على الجمهوريين في انتخابات الكونجرس التي جرت في 3 نوفمبر- انقساماً حول مدى حدة المواجهة التي ينبغي تبنيها ضد الرئيس، بما في ذلك خيار عزله.