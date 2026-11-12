لا نحتاج لصفقة مع إيران.. ترامب يوجه رسالة عاجلة لنائبه

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائبه دي فانس أن يركز انتباهه الكامل والشامل على الفساد الضخم والجريمة التي تحدث في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الولايات الزرقاء، مثل مينيسوتا وكاليفورنيا وإلينوي وغيرها.

وقال ترامب عبر تروث سوشيال : جميعها فاسدة وإدارة سيئة. مليارات الدولارات تُسرق كل شهر. يمكننا تحقيق التوازن في ميزانيتنا بسرعة من خلال تصحيح هذه الأنشطة الإجرامية واسعة النطاق. الفساد في دماء قيادة الديمقراطيين!.

وزاد ترامب : لا نحتاج إلى صفقة مع إيران. تلك الأيام قد مضت منذ زمن طويل. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيق جبل طارق.

واختتم الرئيس الأمريكي قائلا: شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.