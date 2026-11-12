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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا يكشف عن 4 قواعد ذهبية لحماية بياناتك من السرقة

خبير تكنولوجيا يكشف عن 4 قواعد ذهبية لحماية بياناتك من السرقة
خبير تكنولوجيا يكشف عن 4 قواعد ذهبية لحماية بياناتك من السرقة
شيماء جمال

قال المهندس أيسم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: إن خبراء الأمن السيبراني كشفوا عن مجموعة من القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها للحماية من عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة الأموال، مؤكدين أن هناك أربع قواعد ذهبية ينبغي الالتزام بها لتجنب الوقوع ضحية للمحتالين.

وأوضح عبر برنامج “صباحك مصري” أن القاعدة الأولى تتمثل في عدم مشاركة رمز التحقق "OTP" أو كلمات المرور أو بيانات البطاقة الائتمانية مع أي شخص عبر الهاتف، لأن موظفي البنوك أو مسؤولي البنك المركزي لا يطلبون هذه البيانات من العملاء عبر المكالمات الهاتفية، كما أن بيانات البطاقات المصرفية تكون محمية، حتى إن بعض أرقامها لا تظهر كاملة داخل التطبيقات البنكية.

وأضاف: أن القاعدة الثانية تتعلق بضرورة التواصل الفوري مع البنك مصدر البطاقة عند الاشتباه في إجراء عملية احتيالية أو اكتشاف معاملة مالية غير معروفة، وذلك لطلب إيقاف البطاقة ومحاولة إيقاف العملية قبل اكتمال تنفيذها، إذ إن سرعة الإبلاغ قد تساعد البنك على التدخل وتدارك الموقف.

وتابع: أن الخبراء أشاروا إلى أن بطاقات الائتمان قد توفر هامشًا أكبر للتدخل مقارنة ببطاقات الخصم المباشر "Debit Card"، نظرًا إلى أن بعض معاملات بطاقات الائتمان تمر بفترة تعليق قبل التسوية النهائية، بينما تُخصم معاملات بطاقات الخصم المباشر من الحساب المرتبط بها بصورة مباشرة أو أسرع، بحسب نظام المعالجة لدى البنك.

ونصحوا باستخدام بطاقات الائتمان عند إجراء المشتريات عبر الإنترنت بدلًا من بطاقات الخصم المباشر، مع ضرورة متابعة المعاملات والتأكد من سلامة المواقع المستخدمة في الشراء.

واستطرد: أما القاعدة الثالثة، فتتمثل في عدم تنفيذ أي عملية مالية لا يفهم العميل طبيعتها أو أسبابها، خاصة إذا جاءت بناءً على مكالمة هاتفية من شخص يطلب تحويل أموال أو إدخال بيانات أو الضغط على رابط إلكتروني.

وأوضح أن القاعدة الرابعة تتمثل في ضرورة الحذر من أساليب الهندسة الاجتماعية، التي يعتمد عليها المحتالون للتأثير النفسي على الضحايا ودفعهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون تفكير.

وأوضح أن المحتالين يعتمدون بشكل أساسي على ثلاثة أساليب نفسية، هي استغلال الطمع من خلال إيهام الضحية بالحصول على أموال أو مكاسب، وإثارة الخوف عبر تهديده بإغلاق حسابه أو تعرض أمواله للخطر، إلى جانب الضغط عليه والاستعجال، من خلال مطالبته بتنفيذ إجراء فوري أو إرسال رمز تحقق أو فتح رابط خلال وقت.

تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني الاحتيال الإلكتروني سرقة الأموال صباحك مصري البطاقات المصرفية

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