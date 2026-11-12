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ماكرون: من السابق لأوانه تحديد المسئولين عن التهديدات بوجود قنابل في أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: من السابق لأوانه تحديد المسئولين عن التهديدات بوجود قنابل في أوروبا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس
أمنية رشاد الجلوي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من السابق لأوانه تحديد الجهات المسئولة عن التهديدات المتكررة بوجود قنابل في عدد من المواقع الأوروبية، مشيرا إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات قبل توجيه الاتهامات أو تحديد الأطراف التي تقف وراء هذه البلاغات.

وتأتي تصريحات ماكرون في ظل حالة من التأهب الأمني تشهدها عدة دول أوروبية، على خلفية بلاغات وتهديدات بوجود متفجرات استدعت اتخاذ إجراءات احترازية، شملت إخلاء بعض المواقع ورفع مستوى الاستعداد لدى الأجهزة الأمنية.

وتشهد أوروبا منذ مطلع نوفمبر الجاري موجة من التهديدات بوجود قنابل استهدفت رحلات جوية ومطارات ومؤسسات إعلامية، ما أدى إلى تحويل مسارات طائرات وإخلاء بعض المنشآت وإجراء عمليات تفتيش أمنية، دون العثور على متفجرات في الحوادث المبلغ عنها حتى الآن.

وامتدت التهديدات إلى عدة دول، بينها فرنسا وإيطاليا وأيرلندا وبريطانيا وبولندا والتشيك، وسط تحقيقات أمنية لتحديد هوية المرسلين وما إذا كانت البلاغات مرتبطة بحملة منسقة تهدف إلى إثارة الاضطراب في أوروبا.

وفي هذا السياق، تدرس السلطات الفرنسية احتمال وجود صلات بين بعض التهديدات وجهات خارجية، إذ فتح الادعاء العام في باريس تحقيقا لتحديد المسؤولين عن رسائل التهديد والتحقق من أي ارتباطات محتملة بقوى أجنبية، دون إعلان نتائج نهائية بشأن هوية المتورطين. 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواقع الأوروبية تهديدات متكررة وجود قنابل التأهب الأمني

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