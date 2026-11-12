الأرصاد : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا /الجمعة/.. قائلة : إن طقس الغد سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ؛ نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس إلى جانب التأثر التدريجي ببعض الكتل الهوائية الصحراوية وامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض".

وأكدت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – أن هذه العوامل الجوية ستؤدي إلى عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 و26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ليسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء بينما يكون أكثر حرارة على محافظات الصعيد وحارا على جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة مئوية فيما تسجل السواحل الشمالية ما بين 24 و25 درجة مئوية.

وأفادت بأن درجات الحرارة الصغرى سترتفع قليلا خلال فترات الليل مقارنة بالليالي الماضية لتتراوح على القاهرة الكبرى بين 15 و16 درجة مئوية وتنخفض في المدن الجديدة، بينما تسجل على محافظات شمال الصعيد نحو 12 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وحذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، خاصة مناطق من الساحل الشمالي الغربي والوجه البحري ووسط سيناء.. مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وأوضحت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، بنسب حدوث تتراوح ما بين 30 إلى 40%، على مناطق من حلايب وشلاتين، مع وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الوجه البحري.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة ، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسبوع المقبل .. أكدت غانم استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، لتكون حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى منها بنحو درجة إلى درجتين مع تسجيل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 و27 درجة مئوية، خاصة في بداية الأسبوع .. مشيرة إلى استمرار الأجواء المستقرة والشعور بالدفء والحرارة خلال النهار، مقابل الأجواء الباردة خلال الليل.

وشددت على ضرورة عدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس والشعور بالدفء خلال ساعات النهار وعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية أو تخفيف الملابس مع الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، فضلا عن القيادة بهدوء وحذر على الطرق في ظل تكون الشبورة المائية، والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية للاطلاع على تطورات الحالة الجوية.