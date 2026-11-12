قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم فانس وروبيو.. أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2028
استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب
من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
الإمام الطيب: الكفاءة والجدارة معيار تولي المناصب القيادية بالأزهر.. ولا مكان للمحاباة والوساطة
التفويل بالملصق| كيفية استخراج "الملصق الإلكتروني" للسيارة.. الخطوات والرسوم
جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
مدحت العدل في محاضرة بمهرجان القاهرة السينمائي: شبرا علمتني منطق الاختلاف.. و«الأب الروحي» من أنجح الأفلام فنيًا ونقديًا وجماهيريًا
الالتهاب الرئوي خطر يهدد الأطفال وكبار السن.. أعراض تستدعي التدخل الفوري
إعلام الاحتلال: ليبرمان يرفض عرضا من الليكود للانضمام لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة اجتماع مُخصّص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
الذهب ينهار في مصر تزامنا مع الانخفاض العالمي.. وعيار 21 يتراجع إلى 6000 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا /الجمعة/.. قائلة : إن طقس الغد سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ؛ نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس إلى جانب التأثر التدريجي ببعض الكتل الهوائية الصحراوية وامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض".

وأكدت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – أن هذه العوامل الجوية ستؤدي إلى عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 و26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ليسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء بينما يكون أكثر حرارة على محافظات الصعيد وحارا على جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة مئوية فيما تسجل السواحل الشمالية ما بين 24 و25 درجة مئوية.

وأفادت بأن درجات الحرارة الصغرى سترتفع قليلا خلال فترات الليل مقارنة بالليالي الماضية لتتراوح على القاهرة الكبرى بين 15 و16 درجة مئوية وتنخفض في المدن الجديدة، بينما تسجل على محافظات شمال الصعيد نحو 12 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وحذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، خاصة مناطق من الساحل الشمالي الغربي والوجه البحري ووسط سيناء.. مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وأوضحت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، بنسب حدوث تتراوح ما بين 30 إلى 40%، على مناطق من حلايب وشلاتين، مع وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الوجه البحري.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة ، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسبوع المقبل .. أكدت غانم استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، لتكون حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى منها بنحو درجة إلى درجتين مع تسجيل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 و27 درجة مئوية، خاصة في بداية الأسبوع .. مشيرة إلى استمرار الأجواء المستقرة والشعور بالدفء والحرارة خلال النهار، مقابل الأجواء الباردة خلال الليل.

وشددت على ضرورة عدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس والشعور بالدفء خلال ساعات النهار وعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية أو تخفيف الملابس مع الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، فضلا عن القيادة بهدوء وحذر على الطرق في ظل تكون الشبورة المائية، والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية للاطلاع على تطورات الحالة الجوية.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة سطوع أشعة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر: توعية 450 ألف مواطن بمخاطر الحصبة

وزارة الصحة

الصحة تنفذ برنامجا تدريبيا للأدلة الإكلينيكية في الجراحة العامة بمشاركة 74 طبيبا

وزير الصحة

وزير الصحة يبحث مع نظيره اللاتفي نقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات الرقمية

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد