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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر ماهر أساسيًا.. مهيب عبدالهادي يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

ناصر ماهر
ناصر ماهر
نورهان عادل

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن ملامح التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، مشيرًا إلى تفكير علي ماهر في الدفع بناصر ماهر ضمن التشكيل الأساسي.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن علي ماهر يفكر في الاعتماد على ناصر ماهر بشكل أساسي في وسط الملعب، ضمن خطته لمواجهة مالاوي.

وأوضح أن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر قد يشهد تواجد مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمد هاني، وحسام عبدالمجيد، ورامي ربيعة، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط، من المتوقع أن يعتمد علي ماهر على الثلاثي مهند لاشين، ومروان عطية، وناصر ماهر، بينما يقود الهجوم كل من أحمد سيد زيزو، وعمر مرموش، ومحمد صلاح.

وأشار مهيب عبدالهادي إلى أن محمود حسن تريزيجيه وهيثم حسن قد يكونان من الأوراق المهمة على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن تواجد زيزو في التشكيل الأساسي ليس مفاجأة بالنسبة له.

مهيب عبدالهادي يتحدث عن أجواء معسكر منتخب مصر

وتطرق الإعلامي إلى الأجواء داخل معسكر منتخب مصر، مؤكدًا ارتفاع الروح المعنوية بين اللاعبين، ووجود حالة من المرح والانسجام، مشيرًا إلى مشاهد الغناء والرقص والاحتفال بين أفراد المنتخب خلال المعسكر.

وأضاف أن الأجواء تشهد حالة من الارتياح، مع وجود غناء وطبول على الطاولات، معربًا عن أمله في استمرار هذه الروح الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وكشف مهيب عبدالهادي أن محمد عبد المنعم هو اللاعب الوحيد الذي يعاني من الإصابة، موضحًا أنه يؤدي تدريبات منفردة خلال معسكر المنتخب.

وفي سياق آخر، علق مهيب عبدالهادي على رسالة محمود حسن تريزيجيه، التي وجه خلالها الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، متمنيًا التوفيق لهما، مشيرًا إلى أن اللاعب نشر رسالته بعد الجدل المثار حول موقف لاعبي المنتخب من الجهاز الفني السابق، معربًا عن أمله في أن يحذو بقية اللاعبين حذوه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

مهيب عبدالهادي كأس الأمم الأفريقية ناصر ماهر

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