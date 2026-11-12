لطفي السقعان يطالب الأعلى للإعلام بقصر استخدام لقب «ناقد رياضي» على الصحفيين

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمكتبه في ماسبيرو، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي لطفي السقعان، رئيس رابطة النقاد الرياضيين؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والرابطة خلال الفترة المقبلة.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز اللقاء بتقديم التهنئة للأستاذ لطفي السقعان بمناسبة انتخابه رئيسًا لرابطة النقاد الرياضيين التي تضم 664 عضوًا، متمنيًا له ولمجلس إدارة الرابطة التوفيق والنجاح في أداء مهامهم وخدمة النقاد الرياضيين.

ومن جانبه طالب لطفي السقعان، بقيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمخاطبة القنوات الفضائية، للتأكيد على قصر استخدام لقب «ناقد رياضي» على الصحفيين أعضاء رابطة النقاد الرياضيين، على أن توافي الرابطة المجلس بقائمة رسمية بأسماء أعضائها؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى اعتزازه بالعلاقة الطيبة والممتدة التي تجمعه برابطة النقاد الرياضيين وأعضائها منذ إدارته للبطولات الإفريقية عام 2006 وكأس العالم للشباب في عام 2009، وكذلك إبان توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة في الفترة بين 2013 إلى 2018، مشيرًا إلى حرصه الدائم على استمرار هذا التواصل والتعاون المثمر بما يخدم تطوير منظومة الإعلام الرياضي والارتقاء بمستوى الممارسة المهنية.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز على أن خدمة الجماعة الصحفية وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأعضاء نقابة الصحفيين، يمثلان هدفًا رئيسيًا وأصيلًا في استراتيجية عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انطلاقًا من دوره الدستوري والقانوني في تهيئة بيئة عمل مهنية مستقرة ومناخ داعم للصحفيين والإعلاميين.