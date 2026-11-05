الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد أحمد حسام ميدو

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار الفضائية".

وذكر نادي الزمالك في شكواه، أن المشكو في حقه قام خلال تقديمه البرنامج بشن حملة ضد مجلس إدارة النادي.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.