قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كلية طب البنات بجامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 54.. وتكرم اسم الطبيبة الراحلة «شيماء غنام» في لمسة وفاء

كلية طب البنات بجامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 54.. وتكرم اسم الطبيبة الراحلة «شيماء غنام» في لمسة وفاء
كلية طب البنات بجامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 54.. وتكرم اسم الطبيبة الراحلة «شيماء غنام» في لمسة وفاء
إيمان طلعت

أقامت كلية طب البنات بـ جامعة الأزهر بالقاهرة احتفالية كبرى؛ لتخريج الدفعة 54 من طبيباتها، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إلى جانب لفيف من أساتذة الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وأولياء أمور الخريجات.

كلية طب البنات بجامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 54

وفي لمسة وفاء وإنسانية، شهد الحفل تكريمًا خاصًّا لاسم الطبيبة الراحلة «شيماء غنام»، التي وافتها المنيَّة قبل أن تشهد يوم تخرجها؛ حيث خصصت الكلية وزميلاتها الخريجات فقرة وفاء وإهداء لروحها الطاهرة، في مشهد جسّد معاني الوفاء من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطبيبات تجاه زميلتهن الراحلة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته. 

وأكدت الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، في كلمتها، أن تخريج الدفعة 54 يُمثل محطة فخر واعتزاز تُضاف إلى سجل هذا الصرح التعليمي العريق الذي جمع بين نور العلوم الطبية وأصالة المنهج الأزهري الوسطي القويم، مشيرة إلى أن الطب رسالة إنسانية نبيلة وعبادة تتطلب الضمير اليقظ والرحمة بالمرضى قبل المهارة الجراحية.

وتقدمت عميدة الكلية بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى أ.د. محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، على رعايتهم ودعمهم المتواصل للكلية وطالباتها، كما وجهت رسالة للخريجات بأن يكن خير سفيرات للأزهر الشريف علمًا وخلقًا، مع استمرار البحث والتعلم لمواكبة تطورات الطب الحديث.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، المكانة التاريخية الرائدة لأبناء الأزهر في نشأة وتأسيس الطب الحديث في مصر؛ مستشهدًا ببدايات تأسيس أول مدرسة للطب الحديث في مصر والشرق الأوسط عام 1827م على يد الطبيب الفرنسي «كلوت بك» بتكليف من محمد علي باشا، حين وقع الاختيار على 100 طالب من نوابغ الأزهر الشريف كنواة أولى للمدرسة، لامتلاكهم الأسس العلمية الرصينة، مؤكدًا أن طلاب الأزهر يثبتون كفاءتهم وجدارتهم على مر التاريخ.

وأشاد نقيب الأطباء بالطبيعة الفريدة لجامعة الأزهر التي تستقبل طالباتها من مختلف محافظات الجمهورية ولا تقتصر على نطاق جغرافي محدد، لتشكل هؤلاء الخريجات نواة طبية واعدة تخدم القرى والمحافظات كافة، مؤكدًا استيعاب الطبيبات لحجم المسؤولية ومشاق المهنة الإنسانية النبيلة، ومشددًا على دعم النقابة الكامل للخريجات، ومواصلة الجهود في تحسين أوضاع الأطباء بالتعاون مع أجهزة الدولة.

بدورها، أشادت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالمستوى الأكاديمي والمهني الرفيع لكلية طب البنات بجامعة الأزهر، مبيّنة أنها كانت أول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي داخل جامعة الأزهر، وقد حصلت عليها 3 مرات، مما يعكس ريادتها وتطبيقها لأعلى معايير الجودة العالمية في التعليم الطبي.

واختُتمت فعاليات الحفل بأداء الطبيبات الخريجات للقَسَم الطبي، وتكريمهن، وتقديم أنشودات أزهرية وابتهالات دينية، وسط أجواء عمتها البهجة والتقدير لتضحيات أولياء الأمور وجهود أعضاء هيئة التدريس، مع التأكيد على جاهزية الخريجات لخدمة المنظومة الصحية وصون صحة المواطنين.

كلية طب البنات بجامعة الأزهر كلية طب البنات بجامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 54 جامعة الأزهر تخريج دفعة 54 طب الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

الجيش الإيراني

الجيش الإيراني : المسار الوحيد لإعادة فتح هرمز هو امتثال الولايات المتحدة لشروطنا

أرشيفي

أوكرانيا.. القوات الجوية تسقط 196 مسيرة روسية

طائرات تابعة للخطوط الهولندية

رومانيا: طائرتان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينها رحلة متجهة لتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد