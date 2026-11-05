كلية طب البنات بجامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 54.. وتكرم اسم الطبيبة الراحلة «شيماء غنام» في لمسة وفاء

أقامت كلية طب البنات بـ جامعة الأزهر بالقاهرة احتفالية كبرى؛ لتخريج الدفعة 54 من طبيباتها، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إلى جانب لفيف من أساتذة الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وأولياء أمور الخريجات.

كلية طب البنات بجامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 54

وفي لمسة وفاء وإنسانية، شهد الحفل تكريمًا خاصًّا لاسم الطبيبة الراحلة «شيماء غنام»، التي وافتها المنيَّة قبل أن تشهد يوم تخرجها؛ حيث خصصت الكلية وزميلاتها الخريجات فقرة وفاء وإهداء لروحها الطاهرة، في مشهد جسّد معاني الوفاء من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطبيبات تجاه زميلتهن الراحلة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

وأكدت الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، في كلمتها، أن تخريج الدفعة 54 يُمثل محطة فخر واعتزاز تُضاف إلى سجل هذا الصرح التعليمي العريق الذي جمع بين نور العلوم الطبية وأصالة المنهج الأزهري الوسطي القويم، مشيرة إلى أن الطب رسالة إنسانية نبيلة وعبادة تتطلب الضمير اليقظ والرحمة بالمرضى قبل المهارة الجراحية.

وتقدمت عميدة الكلية بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى أ.د. محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، على رعايتهم ودعمهم المتواصل للكلية وطالباتها، كما وجهت رسالة للخريجات بأن يكن خير سفيرات للأزهر الشريف علمًا وخلقًا، مع استمرار البحث والتعلم لمواكبة تطورات الطب الحديث.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، المكانة التاريخية الرائدة لأبناء الأزهر في نشأة وتأسيس الطب الحديث في مصر؛ مستشهدًا ببدايات تأسيس أول مدرسة للطب الحديث في مصر والشرق الأوسط عام 1827م على يد الطبيب الفرنسي «كلوت بك» بتكليف من محمد علي باشا، حين وقع الاختيار على 100 طالب من نوابغ الأزهر الشريف كنواة أولى للمدرسة، لامتلاكهم الأسس العلمية الرصينة، مؤكدًا أن طلاب الأزهر يثبتون كفاءتهم وجدارتهم على مر التاريخ.

وأشاد نقيب الأطباء بالطبيعة الفريدة لجامعة الأزهر التي تستقبل طالباتها من مختلف محافظات الجمهورية ولا تقتصر على نطاق جغرافي محدد، لتشكل هؤلاء الخريجات نواة طبية واعدة تخدم القرى والمحافظات كافة، مؤكدًا استيعاب الطبيبات لحجم المسؤولية ومشاق المهنة الإنسانية النبيلة، ومشددًا على دعم النقابة الكامل للخريجات، ومواصلة الجهود في تحسين أوضاع الأطباء بالتعاون مع أجهزة الدولة.

بدورها، أشادت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالمستوى الأكاديمي والمهني الرفيع لكلية طب البنات بجامعة الأزهر، مبيّنة أنها كانت أول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي داخل جامعة الأزهر، وقد حصلت عليها 3 مرات، مما يعكس ريادتها وتطبيقها لأعلى معايير الجودة العالمية في التعليم الطبي.

واختُتمت فعاليات الحفل بأداء الطبيبات الخريجات للقَسَم الطبي، وتكريمهن، وتقديم أنشودات أزهرية وابتهالات دينية، وسط أجواء عمتها البهجة والتقدير لتضحيات أولياء الأمور وجهود أعضاء هيئة التدريس، مع التأكيد على جاهزية الخريجات لخدمة المنظومة الصحية وصون صحة المواطنين.