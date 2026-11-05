المنتخب الوطني يدعم حسام حسن بعد ترشحه لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا

حرص الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على دعم حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بعد ترشحه لجائزة أفضل مدرب في افريقيا.

وكتب الحساب الرسمي عبر فيسبوك: “كل الدعم للعميد بعد ترشحه لجائزة أفضل مدرب في افريقيا”.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لبدء معسكره المقبل خلال شهر نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

وأعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 9 نوفمبر المقبل بمركز المنتخبات الوطنية.

ومن المنتظر أن تضم القائمة 25 لاعبًا، وفقًا لما استقر عليه الجهاز الفني.

وتنطلق مباراة الذهاب بين مصر و مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تنطق مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.