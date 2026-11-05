قطر والإمارات..شوبير يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف استضافة بطولة كأس السوبر المصري، في ظل وجود عروض من عدة دول لاستقبال البطولة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإمارات لا تزال ضمن خيارات الاستضافة، بينما ظهرت قطر بشكل أكبر في المشهد خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن استضافة الإمارات للبطولة لا تزال قائمة، ولكن بنسب أقل، موضحًا أن قطر أصبحت حاضرة بشكل أكبر، مع وجود عروض عديدة لاستقبال السوبر المصري.

وأضاف أن اتحاد الكرة المصري منفتح على جميع العروض المقدمة، ويدرس اختيار العرض الأفضل من الناحية المادية، لافتًا إلى أن ملف الاستضافة سيُفتح مجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة التفاصيل.

وتطرق شوبير إلى موعد إقامة البطولة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيعيد مناقشة الموعد في ضوء ارتباطات الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أن إقامة السوبر خلال شهر نوفمبر الجاري أو ديسمبر المقبل أمر مستبعد، وأن الموعد الأقرب قد يكون خلال يناير أو فبراير.

وأوضح أن ثلاثة فرق حُسمت مشاركتها في البطولة، بينما لا يزال فريق الدعوة الخاصة محل تساؤل، وتحديدًا موقف النادي الأهلي من المشاركة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن موقف الأهلي لم يُحسم حتى الآن، وأن الأمر لا يزال خاضعًا للتفاوض بين النادي واتحاد الكرة المصري.