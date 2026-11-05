قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة حسني يكشف سر استبعاد محمد هاني من مباريات الأهلي الأخيرة
من بينها 3 من المملكة المتحدة.. تحويل مسار 12 رحلة جوية عبر أوروبا بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل
زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟
الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك .. تحركات جديدة أمام الجنيه
أول الراحلين .. محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يُعلن استقالته من منصبه
صبري عبد المنعم يرد على انتقادات ظهوره على تيك توك وابتعاده عن الفن | خاص
المنسق الاعلامي لمنتخب مصر يعلن الاستقالة من منصبه
أبدت إعجابها بكنوز «توت عنخ آمون».. رئيسة سلوفينيا تزور المتحف المصري الكبير وقرينها يستكشف الهرم الأكبر.. صور
الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل
طهران: الادعاءات بشأن وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن غير مقبولة
بمتوسط 35% .. مجلس الوزراء يوافق على برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

0.6 % ارتفاعا في معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر 2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

بلغ الرقم القياسي العام ل أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (296.1) نقطة لشهر أكتوبر 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (0.6%) عن شهر سبتمبر 2026، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

أسباب ارتفاع معدل التضخم 

ترجع أهم أسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.4%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.3%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%)

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.6%)

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.0%) لشهر أكتوبر 2026 مقابل (12.8%) عن شهر سبتمبر 2026.

التغيــر الشهــرى (شهــر أكتوبر 2026 مقارنة بشهـر سبتمبر 2026)

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب : ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%) .

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة (0.2%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.9%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%) .

... هذا بالرغم من انخفاض مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.6%).

التغير السنوي (شهر اكتوبر 2026 مقارنة بشهر اكتوبر 2025)

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (7.5%) بسبب : ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (9.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (16.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (6.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.9%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%) .

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (6.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (14.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.7%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (14.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (12.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (15.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (10.0%) .

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (24.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (27.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (12.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (22.8%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (15.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (14.4%) .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (18.7%). ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.3%) .

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (22.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (24.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (9.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.9%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (16.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (9.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (20.5%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%) .

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.5%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (10.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (10.3%) .

التضخم معدل اسباب ارتفاع معدل التضخم معدل التضخم السنوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

السوبر المصري

مكان السوبر المصري.. عرض قطري لاستضافة البطولة والشركة الراعية تحسم المصير

صورة أرشيفية

امتيازات استثنائية لطلاب الثانوية العامة العام الحالي لن تتكرر لدفعة السنة المقبلة

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

أمام عاشور

10 ملايين دولار تفصل إمام عاشور عن الرحيل.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد الهرمي

أحمد الهرمي يواصل طرح أغنيات الغايب الحاضر.. ويجدد حضوره الرومانسي بأغنية جديدة

شريهان توجه رسالة حب ودعم لإليسا قبل طرح ألبومها الجديد «أليسار»: بحبك وبحترمك جدًا وفخورة بيكي

شريهان لـ إليسا قبل طرح ألبومها «أليسار»: بحبك وبحترمك وفخورة بيكي

فضل شاكر ومحمد شاكر

فضل شاكر ينهي بروفاته استعدادًا للقاء جمهوره في جدة برفقة نجله محمد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. تحذير هام ورسالة لكل من يتناول القهوة فور الاستيقاظ

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إصابة عاملين إثر سقوطهما من سقالة بالدور الثالث بجمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد