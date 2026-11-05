0.6 % ارتفاعا في معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر 2026

بلغ الرقم القياسي العام ل أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (296.1) نقطة لشهر أكتوبر 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (0.6%) عن شهر سبتمبر 2026، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

أسباب ارتفاع معدل التضخم

ترجع أهم أسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.4%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.3%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%)

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.6%)

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.0%) لشهر أكتوبر 2026 مقابل (12.8%) عن شهر سبتمبر 2026.

التغيــر الشهــرى (شهــر أكتوبر 2026 مقارنة بشهـر سبتمبر 2026)

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب : ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%) .

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة (0.2%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.9%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%) .

... هذا بالرغم من انخفاض مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.6%).

التغير السنوي (شهر اكتوبر 2026 مقارنة بشهر اكتوبر 2025)

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (7.5%) بسبب : ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (9.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (16.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (6.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.9%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%) .

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (6.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (14.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.7%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (14.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (12.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (15.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (10.0%) .

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (24.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (27.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (12.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (22.8%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (15.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (14.4%) .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (18.7%). ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.3%) .

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (22.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (24.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (9.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.9%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (16.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (9.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (20.5%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%) .

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.5%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (10.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (10.3%) .