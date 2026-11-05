بينها 3 من المملكة المتحدة.. تحويل مسار 12 رحلة جوية عبر أوروبا بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل

تسبب سلسلة من التهديدات بوجود قنابل في تحويل مسار 12 رحلة جوية عبر أوروبا، يوم الخميس، وذلك بعد يومين فقط من حادثة مماثلة أوقفت 8 طائرات، من بينها 3 من المملكة المتحدة، بسبب ما وصفته بريطانيا بأنه "خدعة خبيثة".

3 رحلات متجهة إلى إيطاليا

وشملت الحوادث الأخيرة 3 رحلات جوية متجهة إلى إيطاليا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن رحلة تابعة لشركة طيران إير لينغوس من دبلن إلى روما تم تحويل مسارها إلى نورماندي بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن جميع الركاب البالغ عددهم 151 راكبا وأفراد الطاقم الستة بخير، وأن فرق تفكيك القنابل العسكرية تقوم بفحص الطائرة.

هبوط اضطراري في روما وفيينا وبروكسل

وهبطت طائرة تابعة لشركة فين إير متجهة إلى هلسنكي في روما بعد الإبلاغ عن وجود تهديد على متنها، بينما تم تحويل مسار رحلة تابعة لشركة ويز إير من مطار ميلانو مالبينسا إلى وارسو إلى فيينا.

وفي حادثة منفصلة، هبطت رحلة تابعة للخطوط الجوية البولندية قادمة من وارسو إلى بروكسل في مطار زافينتيم في بلجيكا بعد أن تلقى الطاقم "تقريراً مشبوهاً يتعلق برحلة متجهة إلى مطار بروكسل".

3 طائرات تهبط في بلغاريا

وأُجبرت ثلاث طائرات أخرى على الهبوط في مطارات في بلغاريا بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل.

وأفادت قناة bTV، نقلاً عن وزير الداخلية، أن طائرتين قادمتين من كوبنهاجن ومدريد على التوالي، هبطتا في صوفيا، بينما هبطت طائرة ثالثة قادمة من لندن في بلوفديف.

تهديدات تطال براج وبوخارست ومدريد

وذكرت الشرطة التشيكية أن أربع طائرات متجهة إلى براج كانت قد تلقت تهديدات بوجود قنابل وكانت تستعد للهبوط. كما استُهدفت رحلة تابعة لشركة ويز إير قادمة من ميلانو إلى بوخارست، وفقاً لما ذكرته أجهزة الاستخبارات الرومانية.

وأعلنت السلطات الإسبانية صباح الخميس أن ثلاث رحلات جوية في مدريد تأثرت بتهديدات كاذبة.

لا تهديد حقيقي حتى الآن

ولم يثبت أن أياً من التهديدات التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع حقيقية، على الرغم من تسببها في عشرات عمليات الهبوط غير المخطط لها بالإضافة إلى مرافقة الطائرات المقاتلة.

الاتحاد الأوروبي: من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات

وقال مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي إنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات" حول ما إذا كانت سلسلة التهديدات بالقنابل التي وقعت يوم الخميس مرتبطة ببعضها البعض.

وقال أبوستولوس تزيتزيكوستاس في رسالة نشرها على موقع لينكد إن إنه طلب من سلطات الأمن في الاتحاد الأوروبي "التعاون بشكل وثيق مع مشغلي المطارات وشركات الطيران وسلطات إنفاذ القانون" بشأن التهديدات بالقنابل.

سلسلة تهديدات منذ الاثنين

ويوم الثلاثاء، تعرضت سبع طائرات على الأقل، من بينها ثلاث طائرات قادمة من بريطانيا، لتهديدات. كما تأثرت رحلة متجهة إلى صوفيا بشكل مماثل يوم الاثنين.

وأُغلق مطار في وارسو لفترة وجيزة، ورافقت القوات الجوية الإيطالية إحدى الرحلات المتجهة إلى روما. كما خضعت سفينة سياحية متجهة إلى إسرائيل للتفتيش بحثاً عن قنابل في اليونان.

بريطانيا: خدعة خبيثة

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية إن التهديدات التي استهدفت الرحلات الجوية البريطانية كانت "خدعة خبيثة"، على الرغم من أنه لم يتضح كيف تم تدبيرها.

تكهنات تتجه نحو موسكو

وسرعان ما اتجهت التكهنات نحو موسكو، فقد صرح ضابط مخابرات سابق في جهاز MI6 لصحيفة التليجراف البريطانية بأن هذا كان أول ما خطر بباله عندما علم بتهديدات القنابل، والتي تتناسب مع "نمط سلوك" من الكرملين.

أسبوع من الفوضى والاختراقات

ويأتي هذا الاضطراب في الرحلات الجوية عقب أسبوع من الفوضى، حيث تعرضت عشرات الثلاجات في المتاجر الكبرى في أنحاء أوروبا للاختراق يوم الاثنين. وتسببت الهجمات في تلف كميات كبيرة من الطعام بعد أن تمكن المخترقون من الوصول عن بُعد إلى وحدات التبريد داخل المتاجر ورفعوا درجة حرارتها، في بعض الحالات إلى 80 درجة مئوية.

اختراق بنك الدم الفرنسي

واستهدف قراصنة الإنترنت بنك الدم الوطني الفرنسي، ورفعوا درجة حرارة غرف التبريد فيه إلى درجة الغليان. وذكرت صحيفة "لو كانار أنشينيه" أن مرافق شركة "كول وورلد" ارتفعت درجة حرارتها إلى 110 درجة مئوية ليلة الأحد بعد أن تمكن القراصنة من الوصول إلى إعدادات درجة الحرارة عن بُعد.

وتُحفظ الغرف عادةً عند درجة حرارة -30 درجة مئوية للحفاظ على عينات دم المتبرعين.

ورصد فني مناوب ارتفاعاً غير عادي في درجات الحرارة، وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنه لم تكن هناك أي عواقب على المرضى ولم يتم تدمير أي بلازما.

الكرملين ينفي

وقال الكرملين إن اتهامات وسائل الإعلام الأوروبية بتورط روسيا في الهجمات الإلكترونية على محلات السوبر ماركت سخيفة ولا تدعمها أي أدلة.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين يوم الخميس: "هذه ادعاءات سخيفة. وكالعادة، لا تستند إلى أي منطق أو دليل على الإطلاق، ومع ذلك نجد هنا مثل هذه الاتهامات الباطلة ضد بلدنا، وتورطه في كل شيء".